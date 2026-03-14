ЕС продлил санкции против России: на какой срок и что изменилось в списках
- ЕС продлил санкции против России на 6 месяцев до 15 сентября 2026 года, ограничения применяются к 2 600 лицам и организациям.
- Санкции отменили для двух человек, а пятерых исключили из-за смерти.
ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев –до 15 сентября 2026 года. Ограничительные меры направлены против лиц, ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.
Что известно о санкциях против России?
Индивидуальные списки санкций и в дальнейшем будут применяться к около 2 600 физических и юридических лиц.
Им ограничены поездки, заморожены активы, запрещено предоставлять средства и тому подобное.
В то же время санкции отменили для двух человек, еще пятерых исключили из-за смерти. О ком именно идет речь, не указывается.
К слову, на днях президент Турции Эрдоган призвал снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова. Тот якобы не поддерживал Россию, не давал ей деньги и уже 10 лет как отошел от дел, посвятив себя благотворительности. Кроме того, Эрдоган назвал Усманова "узбекским филантропом", которому европейские санкции мешают в его деятельности.
ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ,
– говорится в заявлении.
Там также отметили, что будут продолжать оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а еще давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины и начала содержательные переговоры о мире.
США отменили некоторые санкции против России
США ослабили санкции против России. Они приняли разрешение на покупку российской нефти, чтобы снизить цены на мировом рынке. Решение будет действовать в течение 30 дней. ЕС и Великобритания раскритиковали это решение Штатов. Там отметили, что оно поддерживает агрессию против Украины.
В общем, по словам представителя Путина Кирилла Дмитриева, решение США распространится на примерно 100 миллионов баррелей российской нефти.
Благодаря действиям США Россия может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов, рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии 24 Каналу.