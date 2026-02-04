Подарок для Путина: экс-министр сказал, как скандал с файлами Эпштейна играет на руку Кремлю

Появились новые детали дела Джеффри Эпштейна. Там упоминалось о многих громких именах, говорится о Дональде Трампе и Владимире Путине. Есть также предположение, что Эпштейн стал спецоперацией Кремля.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что для России Запад всегда был врагом и угрозой, которую нужно уничтожить. Дело Эпштейна могло стать хорошей возможностью для Путина, чтобы иметь компроматы на влиятельных лиц США.

К теме "Трамп знал о девочках": как список Эпштейна уничтожает экс-президентов, принцев, миллиардеров и становится скандалом века

Как Россия может использовать файлы Эпштейна?

Владимир Огрызко подчеркнул, что Путин стремится подрывать единство западных союзников. Для него важны дезинтеграция Европейского Союза, упадок НАТО и иметь людей, которых можно использовать для подобных целей.

Кремлевский диктатор, вероятно, уже давно спланировал операцию, с помощью которой ему удалось интегрировать своих агентов в западное общество.

Эпштейн подарок судьбы, которого российские спецслужбы могли использовать на все 100%. У Путина был приступ счастья, когда он смог организовать всю эту систему. Там же не только американцы, но и европейцы (из разных сфер жизни – 24 Канал),

– сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что, по данным файлов, Эпштейн обсуждал возможности встречи с Путиным. Это яркая деталь, которая может свидетельствовать об определенных контактах сторон.

Если это действительно так, то по словам Владимира Огрызко, у Путина могут быть накоплены определенные компроматы на Трампа.

Именно поэтому лидер США так хорошо понимает кремлевского диктатора, так хорошо к нему относится. Ведь, когда человек на крючке, то с ним можно делать что угодно,

– высказался он.

Что же касается усиления санкций США против России, то они могут быть умышленно не слишком сокрушительными, чтобы лишь создавать видимость давления на Кремль.

Как файлы Эпштейна влияют на политические процессы?