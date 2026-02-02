В файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством Linea 12 Models

В новых документах обнародована переписка между Машей Манюк, директором киевского модельного агентства Linea 12 Models, и соратником Эпштейна Жаном-Люком Брюнелем. Манюк уверяет, что не отправляла ему моделей.

Эту информацию нашли в документах на сайте Министерства юстиции. Об этом сообщило Телевидение Торонто.

Как Маша Манюк фигурирует в файлах Эпштейна?

В новых файлах, обнародованных на днях, есть несколько писем, в которых Маша Манюк, которая занимается модельным бизнесом с 1990-х годов, переписывается с модельным скаутом Жаном Люком Брунелем, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах и который покончил с собой во французской тюрьме в феврале 2022 года.

Джеффри Эпштейн 10 октября 2010 года получает электронное письмо от неизвестного отправителя с рекомендациями контактов для поиска моделей и так называемых брачных агентств в Украине. В письме упоминаются два киевских модельных агентства - L Models и Linea 12 Models, владелицей которого является Маша Манюк.

Как Маша Манюк прокомментировала эту ситуацию?

На фото Брюнель обсуждает с Манюк возможный модельный контракт для украинской женщины, с которой он ранее встречался в Париже. Речь идет об организации ее приезда в США по приглашению и дальнейшем сотрудничестве в Нью-Йорке. Она заявила, что переписка с Брюнелем является профессиональной, и сказала, что не отправила ему ни одну из украинских моделей.

По словам Манюк, украинские агентства взаимодействуют с зарубежными через переписку с руководителями и скаутинг-отделами, а окончательное подтверждение моделей для выезда принимает специальная комиссия. Она отметила, что таких профессиональных писем за свою карьеру написала около 50 тысяч.

Все рассказы о том, что если я с ним коммуницировала, то поставляла ему девушек, не соответствуют действительности. Потому что проститутки - это проститутки, а модели - это модели. Вы никогда не заставите девушку работать проституткой, если она не хочет,

– заявила Манюк.

Также она отметила, что Жана Люка Брунеля знала лет 20, потому что когда-то давно он открывал в Украине филиал своего агентства "Карин". Впрочем, она заверила, что ни одну ее модель не подтвердили для работы в Нью-Йорке, хотя она очень этого хотела.

Что известно о новых файлах Эпштейна?