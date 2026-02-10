Команда Стармера рушится: уволился еще один помощник премьера из-за скандала с Эпштейном
- Тим Аллан, руководитель отдела коммуникаций британского премьера, подал в отставку на фоне критики назначения Питера Мандельсона послом в США.
- Мандельсон имел связи с Джеффри Эпштейном.
Руководитель отдела коммуникаций премьера Великобритании Тим Аллан, назначенный в сентябре 2025 года для поддержки работы правительства, подал в отставку. Это произошло на фоне критики Стармера из-за решения назначить послом в США Питера Мандельсона.
Отмечается, что Мандельсон имел связи с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Reuters.
Что известно об увольнении Тима Аллана?
Увольнение Аллана – уже второе в команде Стармера. За день до этого в отставку подал ближайший помощник британского премьера Морган Максвини.
Последний заявил, что берет на себя ответственность за продвижение назначения Мандельсона.
Справочно. Файлы Эпштейна, где упоминается Мандельсон, – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он причастен к насилию над молодыми девушками и торговле людьми. Бизнесмен умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела продолжается. Эта тема остается одной из самых актуальных в США уже в течение многих лет.
Сам Мандельсон мог передавать секретную информацию во время финансового кризиса 2008 года и получать средства от Эпштейна. Впрочем, он отрицает обвинения.
Сам Стармер верил, что Тим Аллан, экс-советник экс-премьера Тони Блэра, поможет обеспечить лучшую репутацию правительства в СМИ. Но взамен новоназначенного руководителя отдела коммуникаций часто критиковали за медлительность в принятии решений.
Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду для №10 (офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит – 24 Канал). Желаю премьер-министру и его команде успехов,
– сказал Аллан.
Несмотря на призывы к отставке и Кира Стармера, тот заявил, что будет оставаться в должности и бороться с кризисом в правительстве.
Упоминания о Великобритании в файлах Эпштейна
Напомним, что ранее СМИ уже писали, что Кир Стармер может уйти в отставку из-за скандала вокруг назначения Мандельсона послом в США.
Как пишет CNN, несмотря на то, что сам британский премьер никогда не имел личных связей с Эпштейном, но действия Мандельсона могут "потопить" его.
К слову, в файлах дела фигурирует и фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины. Ранее Стармер заявлял, что принц должен дать показания Конгрессу США по этому делу. Эндрю даже пришлось переехать из особняка Royal Lodge в Винздоре и поселиться во временном жилье в графстве Норфолк.