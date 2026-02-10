Команда Стармера рушится: уволился еще один помощник премьера из-за скандала с Эпштейном

Руководитель отдела коммуникаций премьера Великобритании Тим Аллан, назначенный в сентябре 2025 года для поддержки работы правительства, подал в отставку. Это произошло на фоне критики Стармера из-за решения назначить послом в США Питера Мандельсона.

Отмечается, что Мандельсон имел связи с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Reuters.

Что известно об увольнении Тима Аллана?

Увольнение Аллана – уже второе в команде Стармера. За день до этого в отставку подал ближайший помощник британского премьера Морган Максвини.

Последний заявил, что берет на себя ответственность за продвижение назначения Мандельсона.

Справочно. Файлы Эпштейна, где упоминается Мандельсон, – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он причастен к насилию над молодыми девушками и торговле людьми. Бизнесмен умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела продолжается. Эта тема остается одной из самых актуальных в США уже в течение многих лет.



Сам Мандельсон мог передавать секретную информацию во время финансового кризиса 2008 года и получать средства от Эпштейна. Впрочем, он отрицает обвинения.

Сам Стармер верил, что Тим Аллан, экс-советник экс-премьера Тони Блэра, поможет обеспечить лучшую репутацию правительства в СМИ. Но взамен новоназначенного руководителя отдела коммуникаций часто критиковали за медлительность в принятии решений.

Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду для №10 (офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит – 24 Канал). Желаю премьер-министру и его команде успехов,

– сказал Аллан.

Несмотря на призывы к отставке и Кира Стармера, тот заявил, что будет оставаться в должности и бороться с кризисом в правительстве.

Упоминания о Великобритании в файлах Эпштейна