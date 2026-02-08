Эпштейн поддерживал контакты с российскими элитами и стремился к встрече с Путиным, – WP

Опубликованные Министерством юстиции США документы показывают, что Джеффри Эпштейн обращался за помощью к российским чиновникам и бизнесменам. Кроме этого, Эпштейн пытался организовать встречу с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

С кем контактировал Эпштейн?

Согласно обнародованным документам, высокопоставленные российские чиновники и представители бизнеса, в частности выпускник Академии Федеральной службы безопасности России, выстраивали отношения с Джеффри Эпштейном

Имя Путина также упоминается более 1000 раз в обнародованных файлах. Подавляющее большинство этих упоминаний происходит из газетных вырезок и медиаобзоров, которые получал Эпштейн, а не из его личной переписки.

В то же время частные электронные письма Эпштейна свидетельствуют о его неоднократных попытках в 2010-х годах организовать встречу с главой Кремля, часто через бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда. В документах Минюста США нет никаких доказательств того, что такая встреча в конце концов состоялась.

В 2013 году Эпштейн писал, что его приглашали на Петербургский международный экономический форум – ежегодную конференцию, которую традиционно посещает Путин, – но утверждал, что отказался.

Я знаю, что вы встретитесь с Путиным 20-го числа. Он отчаянно стремится привлечь западные инвестиции в свою страну... У меня есть решение,

– писал Эпштейн Ягланду.

Дальнейшие письма свидетельствуют об отсутствии прогресса: впоследствии Эпштейн жаловался, что не получил никакого ответа.

В июле 2014 года Эпштейн все еще пытался познакомиться с Путиным. Один из контактов писал, что ему не удалось убедить третью сторону изменить планы, "чтобы встретиться с Путиным вместе с вами".

В ответ Эпштейн написал, что это "плохая идея после катастрофы". Очевидно, он намекал на сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines над востоком Украины.

Файлы Минюста также свидетельствуют, что с мая 2014 года и до 2018-го высокопоставленный выпускник Академии ФСБ России Сергей Беляков поддерживал тесные отношения с Эпштейном. На тот момент Беляков занимал должность заместителя министра экономического развития России.

В апреле 2015 года Эпштейн обратился к Белякову за помощью в решении проблемы. Он писал, что одна россиянка "пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке" и спросил у Белякова "предложения".

Что нашли в файлах Эпштейна?