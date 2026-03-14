В банных халатах: появилось фото, где принц Эндрю, посол Мандельсон и Эпштейн вместе
Появилось первое фото, на котором вместе запечатлены осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн, лишенный королевских титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Об этом сообщило Sky News.
Как выглядит фото с принцем Эндрю и Эпштейном?
На снимке Эпштейн, Маунтбеттен-Виндзор и Мандельсон сидят за деревянным столом в белых халатах. Перед ними стоят чашки с изображением флага США.
Принц Эндрю, Джеффри Эпштейн и Питер Мандельсон / Фото Sky News
Это первое известное фото, на котором все трое находятся вместе. Дата и место съемки официально не названы, однако ITV News сообщает, что фотографию могли сделать на острове Мартас-Виньярд в штате Массачусетс примерно между 1999 и 2000 годами – еще до того, как в 2008 году Эпштейна посадили за домогательство проституции от несовершеннолетней.
Что известно о связи принца Эндрю и Мандельсона с Эпштейном?
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Принц познакомился с Эпштейном в 1999 году через его соратницу Гислен Максвелл. После 12 часов ареста его освободили.
В понедельник, 23 февраля, стало известно о задержании 72-летнего бывшего британского посла в США Питера Мандельсона. Новые "файлы Эпштейна" показали, что отношения Мандельсона и финансиста были значительно теснее, чем ранее считалось. В частности, в частных письмах и заметках Мандельсон называл Эпштейна "моим лучшим другом".