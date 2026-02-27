Стармеру грозит отставка? Как файлы Эпштейна шокировали Британию и повлияет ли это на поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп упоминается в скандальных файлах Эпштейна около 40 тысяч раз, а нынешний премьер Великобритании Кир Стармер – ни одного. В то же время именно Стармер, а не Трамп и не министр торговли США Говард Лютник (которого публично уличили во лжи о разрыве отношений с педофилом) из-за упомянутых файлов может потерять работу.

Также потерял пост другой известный друг Эпштейна – родной брат короля Великобритании Эндрю, но там совсем другая ситуация.

24 Канал рассказывает о том, как и почему отголоски разоблачения правды о самом громком секс-скандале века могут ударить по одному из крупнейших друзей Украины. В этой проблеме нам помог разобраться политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Читайте также Кир Стармер может уйти в отставку из-за дипломатического скандала

Кто такой лорд Питер Мендельсон и кем он был для Эпштейна?

Сейчас политическая элита США во главе с Трампом чихать хотела на институт репутации, зато Великобритания с ее политической культурой, уважением к закону и демократическим процедурам такого превосходства позволить себе не может. А потому Лондон имеет большие проблемы. После публикации Минюстом США последней большой порции файлов Эпштейна все начали искать там информацию о своих собственных политиках и их связи с американским преступником.

Педантичный Кир Стармер в файлах никак не фигурирует, зато там много раз упомянут бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Там есть фото лорда в трусах с неизвестной молодой женщиной, чье лицо скрыто черным квадратом. Но это, пожалуй, наименьшая вина политика.



Фото, опубликованное Минюстом США, на котором Эпштейн (справа) и Питер Мандельсон / фото Министерство юстиции США

Мандельсон, который имеет пожизненный статус лорда, оказался очень близким к Эпштейну, более того, выполнял в интересах секс-преступника определенные задачи, фактически – торговал влиянием и инсайдами, за что получил в 2003 – 2004 годах немалые деньги. В файлах Эпштейна указаны "75К" в неизвестно какой валюте, также там есть сведения о транше в 10 тысяч фунтов мужчине, а тогда партнеру лорда Мандельсона. Также в более поздней переписке есть доказательства того, что Мандельсон разглашал Эпштейну данные о планах правительств Великобритании и ЕС.

Мандельсон был членом Лейбористской партии (именно ее представляет Стармер), и Стармер давал согласие в феврале 2025 года на назначение Мандельсон послом в США. При этом на время назначения уже было известно о его связях с Эпштейном. И именно это одно из главных обвинений в адрес Стармера.



Лорд Мандельсон и Кир Стармер / фото Carl Court, NYT

Лорд Мандельсон, кстати, со своими обязанностями в США справлялся хорошо. Он быстро нашел общий язык с другим другом Эпштейна – президентом США Трампом и стал одним из его любимцев. В частности, тот нахваливал "красивый" британский акцент посла.

К теме В США назвали имена более 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

В сентябре 2025 года на фоне очередного взрыва файлов Эпштейна Мандельсона, который ставил под сомнение приговор преступнику, поспешно отозвали на родину, а уже в 2026 году, по мере того как появлялись новые факты, на лорда навесили всех собак – британская пресса сделала его едва ли не главным пособником самого известного секс-преступника XXI века. Даже на время ослабили хватку в отношении родного брата короля – бывшего принца Эндрю, а ныне гражданина по имени Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Но лишь на время, потому что 19 февраля Эндрю был задержан – за ним приехали прямо в королевское поместье, где он сейчас живет. Брата короля задержали и допрашивали около 12 часов.



Знаменитое фото Эндрю после задержания / Guardian

К теме Принца Эндрю отпустили из полицейского участка через 12 часов после ареста

Под давлением общественности Мандельсон покинул Палату лордов и родную Лейбористскую партию. При этом он останется лордом, пока его не лишат этого почетного титула уже бывшие коллеги по верхней палате британского парламента. Поэтому британская полиция сейчас проводит обыски именно у лорда, а не у гражданина Мандельсона.

Кто и почему атакует Стармера в Британии?

Страдания лорда Мандельсона никого не удовлетворили. Пламя скандала перекинулось на всех лейбористов. Из-за скандала об отставке объявили несколько помощников Стармера, в частности руководитель аппарата премьера Морган Максвини и директор по коммуникациям Тим Аллан.

Но уже было мало и этого. Оппозиция в лице Консервативной партии и ее лидера Ким Баденок потребовала головы самого Стармера, поставив того на шпагат с необходимостью признать что-то одно из двух:

Стармер знал о том, что Мандельсон скомпрометирован, но ничего не сделал. И тогда он доверил важную работу пособнику преступника, прикрыв его.

Стармер ничего не знал, и тогда он стал жертвой собственной некомпетентности, позволив подчиненным собой манипулировать, не зная, что происходит за его спиной в собственной партии.

Стармер в итоге выбрал первый вариант, заявив 4 февраля признал, что назначил Мандельсона несмотря на осведомленность о его близких отношениях с Эпштейном даже после вынесения ему приговора. При этом Стармер заявил, что очень сожалеет о ситуации.

Популярности премьеру такой ответ явно не добавил, но там и не было опции правильного ответа. Не было у Стармера и варианта притворяться дурачком. К этой стратегии прибегнул президент Трамп, который в сентябре 2025 сказал, что не знает Мандельсона.

Далее консерваторов поддержал неожиданный союзник – лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар, который призвал Стармера уйти в отставку. Зато английские собратья были более сдержанными. Известно, что сейчас за отставку Стармера в его собственной партии выступают лишь 25 депутатов-мятежников из более 400 (именно столько насчитывает фракция лейбористов в Палате общин).

9 февраля 2026 года состоялась встреча премьера с однопартийцами, во время которой он показал силу и характер (их недостаток стал вторым главным обвинением в адрес Стармера в скандале – 24 Канал).

Я не готовлюсь уйти... Я выигрывал каждую битву, в которой участвовал,

– Стармер демонстрирует харизму публично перед депутатами-лейбористами 29 февраля 2026 года.

Все это беспокоит профсоюзы, но с ними правительство ищет общий язык. Для этого, по мнению активистов, офису на Даунинг-стрит нужно закончить внутренние распри и расширить внутреннюю фракционную повестку, то есть взяться за уровень зарплат, условия труда и права профсоюзов.

Сделать это будет непросто, поэтому премьер ищет легких побед и прибегает к хитрому популизму – запрету соцсетей для детей до 16 лет. После выхода хитового сериала Adolescence в Великобритании (и во всем мире) возникла моральная паника из-за опасности для детей в интернете.



Поэтому консультации по возможному введению в Королевстве австралийской модели – это то, на чем можно заработать неплохой политической капитал.

Если на внутренней арене Стармеру не всегда удается доказать собственную эффективность, то на внешней у Британии есть значительные успехи, и связаны они именно со Стармером. Сейчас он считается одним из лидеров "коалиции желающих", демонстрирует решительность и харизму.



Кир Стармер вместе с Зеленским и лидерами Франции и Германии / фото ОП

Последний раз – на Мюнхенской конференции по безопасности. Избирателям такое нравится.

Американский зонтик безопасности позволил этим вредным чертам развиться, но теперь мы должны от них избавиться,

– Кир Стармер демонстрирует решимость в Мюнхене 14 ноября 2026 года.

Повлияет ли скандал на Украину и как Фарадж рвется к власти в Британии?

По состоянию на конец февраля можно утверждать, что Стармер таки отбил массовую атаку и теперь его правлению пока что ничего не угрожает.

Дмитрий Корниенко, политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Можно сказать, что Стармер отбился сейчас и пик кризиса прошел, потому что есть важное решение правительства, министров, которые его поддержали. Есть недавнее заявление самого Стармера, что он так просто не сдастся. При этом скандал в процессе, но процесс имеет больше положительные признаки, чем признаки, которые указывали бы на отставку премьера.

Действительно, можно говорить, что внутренняя оппозиция в партии Лейбористов преодолена, но есть немало других "но". Первое заключается в том, что доверие к правительству подорвано. Следующий кризис может нанести больший удар, и тогда не факт, что Кир Стармер удержится.

Следующие парламентские выборы в Англии запланированы на лето 2029 года, до этого Стармер должен оставаться в должности, а в случае отставки его должен заменить другой представитель лейбористов.

Букмекеры уже принимают ставки относительно возможного преемника и считают, что лучшие шансы есть у депутата Анджелы Рейнер и ветерана британской политики Эда Милибенда, который сейчас занимает пост министра энергетической безопасности в правительстве Стармера.

По мнению Дмитрия Корниенко, эти варианты – не то, что нужно сейчас лейбористам. Поэтому лучшим вариантом будет не харизматик, а технократ.

Дмитрий Корниенко, политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Я думаю, что лейбористы будут искать человека с низкими политическими амбициями, поскольку возможное снятие Стармера станет в определенном смысле шоком для партии. И нужен будет нейтральный функционер, а перечисленные люди (Милибенд и Рейнер – 24 Канал) имеют четкие глобальные политические амбиции, что может служить деструктивом для партии. Я думаю, наоборот, среди кандидатов окажется какая-то нейтральная и довольно нерейтинговая личность. Конечно, если снимут Стармера.

Второе "но" касается "слона в комнате". И это потенциально несет большую угрозу. Речь о ветеране британской политики Найджеле Фарадже и его политсиле Reform UK.

Подробно Что происходит в Великобритании, как правые популисты победили на местных выборах и чем это грозит

До парламентских выборов далеко, но впереди в Англии местные выборы. Они состоятся уже в мае и могут стать неформальным вотумом (не)доверия избирателей Стармеру, то есть будут голосовать не за мэров и местных депутатов и глав общин, а за политические силы.

Напомним, сценарий досрочных выборов запускали консерваторы в 2017, 2019 и 2024 годах. Последняя попытка стала для них катастрофой и привела к власти лейбористов. А также показала наличие третьей силы – Reform UK и Найджела Фараджа.

Сейчас именно Reform UK, несмотря на многочисленные скандалы, является фаворитом английских избирателей. По данным социологии, по состоянию на февраль 2026 года партия Фараджа имеет до 30%, лейбористы и консерваторы – около 20%.

Основанием для досрочных выборов-2024 стало поражение консерваторов именно на местном уровне. На это обращает внимание Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом.

Напомним, Reform UK – это правые популисты, которые сейчас якобы критикуют и Трампа, и Путина, а сам Фарадж называет российского диктатора very bad dude и уже говорит о вступлении Украины в НАТО как о необходимом шаге, при этом он категорически против отправки британских войск в Украину.

Но у многих экспертов есть основания полагать, что это является частью стратегии усыпления внимания, чтобы прийти к власти и уже тогда показать всем британского Орбана. Аргументов этой версии добавляет разоблачение журналистами The Times и The Sunday Times друга и соратника Фараджа Натана Гилла, который оказался российским агентом. Этот скандал, кстати, разворачивается параллельно со скандалом вокруг Эпштейна и лорда Мандельсона.



Трамп и Фарадж / фото из твиттера Фараджа

Корниенко убежден, что в Великобритании сейчас выстроена прочная институциональная система, которая не позволит радикалам осуществить рейдерский захват демократии. Примером ее эффективности являются метаморфозы, происходящие с самим Фараджем.

Дмитрий Корниенко, политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Недавно вышла интересная статья в западной прессе, что правые радикальные движения в Европе пытаются дистанцироваться от Путина и России. Позитив в том, что в Британии есть консенсус в обществе по поддержке Украины и есть консенсус элит по поддержке Украины. Даже в случае, если Фарадж станет премьером, его партия победит, во-первых, он не получит абсолютное, скажем так, супербольшинство и будет вынужден определяться и искать поддержки различных партий. Второе – он должен соответствовать большинству.



Одно, когда ты построил свою политическую популярность на крайних взглядах, другое дело, когда тебе необходима такая популярность, которая в целом национальном масштабе обеспечит стабильность твоего правительства и политическую представленность. И это не крайние взгляды, которые раньше давали ему стабильные 5-10%. Поэтому он сейчас и меняет риторику, фактически центрируется, чтобы соответствовать массовому избирателю. Его политика будет также соответствовать массовому избирателю и диалогу с текущими элитами. Это может быть даже более умеренно, чем в свое время Вилдерс (лидер нидерландской ультраправой политсилы "Партия Свободы" – 24 Канал), когда победил в Нидерландах.



Потому что там была прямая риторика и очень фрагментированная вообще система в Нидерландах. А в Британии своеобразная традиционная система. Здесь влияние элит, которые поддерживают Украину, электоральное влияние будет иметь решающее значение. Популярность Фараджа растет не на его связях с Путиным или вообще на его риторике. Она растет на внутренних проблемах Британии и разочаровании классическими политическими партиями и элитами.

В прошлый раз поражение правящей партии на местных выборах привело к падению правительства (в мае 2024 года консерваторы проиграли местные выборы, после чего премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских, которые консерваторы с треском проиграли, – 24 Канал). Сейчас, по мнению эксперта, местные выборы-2026 также могут стать голосованием за доверие правительству Стармера, но действия премьера будут отличаться от того, что делали его предшественники.

Дмитрий Корниенко, политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam ...Местные выборы будут тестом для парламента. Но вряд ли политическая система Британии решит пойти по пути досрочных, поскольку это будет слишком стрессовый тест. Но это может быть в определенном смысле и положительно... На местных выборах, с большой вероятностью, победят Фарадж и Reform UK. И, соответственно, они смогут себя проявить, потому что быть в оппозиции и критиковать любые решения – это удобно, особенно когда экономика Британии находится в затяжной стагнации.



А проявлять хотя бы даже на местном уровне свои таланты управленческие – это может повлиять на его общенациональный рейтинг и стабилизировать систему, тем самым отсрочив его проход на общенациональном уровне. Потому что сейчас он является одним из конкурентов и претендентов в целом на формирование правительства.

Сейчас Фарадж прямо не атакует Стармера, но говорит, что скандал нанес очень мощный удар по позициям премьера, поэтому предсказывает, что тот не удержится до конца 2026 года. Основания так считать у него есть. Того же мнения и социология. Рейтинг личного одобрения премьера крайне низкий – он чуть лучше цифр, которые имел Риши Сунак перед отставкой.

При этом большинство (52%) британцев считают, что Кир Стармер должен уйти в отставку, примерно половина этих людей считают, что для увольнения Стармера есть и другие причины, а не только скандал с лордом Мандельсоном.

Дмитрий Корниенко в целом также считает скандал вокруг Эпштейна в Британии громким, но не определяющим.