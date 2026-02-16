Трамп, Обама, Маск и не только: в США назвали имена более 300 знаменитостей из "файлов Эпштейна"
- Минюст США обнародовал более 3,5 миллиона страниц документов по делу Джеффри Эпштейна, упоминающих более 300 известных лиц.
- Среди упомянутых в файлах – Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Билл Гейтс и Илон Маск, но упоминание не означает причастности к преступлениям.
Минюст США обнародовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна. В них упоминаются более 300 известных политиков, бизнесменов и звезд.
Но власти подчеркивают: упоминание в файлах сразу не означает причастности к преступлениям. Об этом сообщает New York Post.
Смотрите также В "файлах Эпштейна" нашли дневники его жертв: в них они мечтают о свободе
Кто упоминается в файлах?
В США официально обнародовали все документы, связанные с делом финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
Об этом заявила генеральный прокурор Пэм Бонди, сообщив, что общественности открыли более 3,5 миллиона страниц материалов после проверки около 6 миллионов документов.
Обнародование произошло в соответствии с законом о прозрачности файлов Эпштейна, который обязал Министерство юстиции раскрыть все имеющиеся материалы, кроме части документов с юридическими ограничениями или тех, что могут навредить жертвам.
В документах упоминаются более 300 имен – среди них политики, бизнесмены, медийные лица и знаменитости. В частности, в списках фигурируют Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, Билл Гейтс, Илон Маск, а также известные деятели шоу-бизнеса.
В Минюсте подчеркивают, что сам факт упоминания человека в файлах не означает причастности к преступлениям. Имена могли появиться в различных контекстах – от электронной переписки до упоминаний в медиаматериалах, хранившихся в следственных архивах.
Часть документов оставили закрытыми из-за судебных процессов или юридических привилегий, а некоторые утверждения в материалах могут быть непроверенными. Полные версии без редактирования передали законодателям США, что уже вызвало политические споры вокруг интерпретации списка.
Дело Эпштейна: последние новости
Стив Бэннон в 2019 году переписывался с Джеффри Эпштейном относительно планов "свержения" Папы Франциска, которого считал политическим оппонентом. Бэннон рассматривал возможность экранизации книги о Ватикане с привлечением Эпштейна, но из-за уже заключенного контракта с издателями проект не реализовался.
Россия использует тему "файлов Эпштейна" для информационных атак против Украины, создавая фейки о торговле детьми. Центр противодействия дезинформации отмечает, что эти манипуляции направлены на дискредитацию Украины и отвлечение от военных преступлений России.
Минюст США объяснил, что разница в датах смерти Эпштейна в новых документах возникла из-за технической или опечатки. Несмотря на это, расхождение вызвало новую волну теорий заговора относительно обстоятельств смерти Эпштейна, в частности из-за предыдущих подозрений о недостатках в тюремной системе безопасности.