Один из "файлов" Эпштейна раскрывает новую и интересную деталь о его отношениях с Трампом, – CNN

Обнародование новых файлов Эпштейна снова сделала главной темой обсуждения в США его связи с нынешним президентом страны. Дональд Трамп уверял, что прекратил общение со скандальным финансистом еще в начале 2000-х годов. Впрочем, политик может что-то скрывать.

Среди недавно обнародованных файлов Эпштейна – письменное изложение интервью ФБР с бывшим начальником полиции округа Палм-Бич Майклом Райтером, которое, он дал в 2019 году. В нем говорится о том, что Дональд Трамп звонил к Райтеру, чтобы поблагодарить за то, что правоохранители "взялись" за его бывшего товарища, пишет CNN.

Что Трамп может знать о преступлениях Эпштейна?

Слава Богу, что вы его останавливаете. Все знали, что он этим занимается,

– сказал Трамп.

Он позвонил в полицейский департамент Палм-Бич вскоре после того, как в середине 2000-х стало публично известно о расследовании в отношении Джеффри Эпштейна. Звонок состоялся ориентировочно в 2006 году.

Вероятно, публикация этого документа усилит вопрос о том, когда и что именно Трамп знал о Эпштейне и его преступлениях. Президент неоднократно заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном в начале 2000-х, считая его "извращенцем".

Согласно документу ФБР, Трамп сказал Райтеру, что в Нью-Йорке знали, что Эпштейн "отвратительный". Также он назвал сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл его главной помощницей и сказал, что она "плохой человек", и правоохранителям стоит обратить особое внимание именно на нее.

В документе также отмечается, что Трамп рассказал, как однажды оказался рядом с Эпштейном, когда там были подростки, и "быстро ушел оттуда".

Из документа следует, что Трамп был одним из "первых", кто позвонил в полицию Палм-Бич, узнав о расследовании в отношении Эпштейна.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 10 февраля, что не может подтвердить, был ли этот звонок, но добавила, что если он и состоялся, то "подтверждает" версию Трампа о разрыве с Эпштейном в начале 2000-х.

Это звонок, который, возможно, был или не был в 2006 году. Я не знаю ответа на этот вопрос. Но президент Трамп всегда говорил, что выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба Mar-a-Lago, потому что тот был извращенцем, и это остается правдой,

– сказала Левитт во время брифинга.

Вопрос о том, что именно Трамп знал об Эпштейне и его преступлениях, сопровождает его второй президентский срок на фоне публикации миллионов страниц документов по делу финансиста.

Политик признавал, что в 1990-х они были знакомы и общались в одних кругах в Палм-Бич, но поссорились в начале 2000-х, после чего Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба. Трамп объяснял разрыв тем, что Эпштейн переманивал его сотрудников, но отрицал, что знал о его преступлениях.

Трамп заявлял, что одной из тех, кого якобы переманили, была Вирджиния Джуффре – одна из самых известных пострадавших по делу Эпштейна. В то же время позже на той же неделе Трамп сказал журналистам, что на самом деле не знает, почему женщины покинули его клуб.

В документе Трамп называет Максвелл "злой", что контрастирует с его реакцией на ее арест в 2020 году, когда он сказал: "Я просто желаю ей всего наилучшего".

Сейчас Максвелл отбывает длительный срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Во время последних показаний в Комитете Палаты представителей по надзору Максвелл воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Ее адвокат заявил, что она готова "говорить полностью и честно, если президент Трамп предоставит ей помилование".

В предыдущем интервью с заместителем генпрокурора Тоддом Бланшем Максвелл сказала, что "абсолютно никогда" не слышала, чтобы Эпштейн или кто-то другой говорил о каких-либо неподобающих действиях со стороны Трампа.

В июле Трамп сказал CNN, что не думал о помиловании или смягчении приговора Максвелл, хотя и не исключил такой возможности.

Какая новая информация о Трампе выплыла из файлов Эпштейна?