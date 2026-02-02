Не был на том острове, – Трамп отрицает обвинения в свою сторону после упоминания в файлах Эпштейна
- Дональд Трамп отрицает обвинения, связанные с "файлами Эпштейна", заявив о заговоре против его президентства.
- Трамп отметил, что никогда не был на острове Эпштейна, и обвинил радикальных левых в распространении ложных утверждений.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя упоминание своего имени в недавно обнародованных Минюстом США "файлах Эпштейна", заявил об умышленном препятствовании его президентству и отрицает обвинения.
Об этом свидетельствует его сообщение в Trush Social, обнародованное вечером в понедельник, 2 февраля.
Смотрите также "Трамп знал о девочках": как список Эпштейна уничтожает экс-президентов, принцев, миллиардеров и становится скандалом века
Как Трамп отреагировал на обвинения?
По словам Трампа, обнародованная Министерством юстиции США информация якобы свидетельствует о сговоре между Эпштейном и писателем Майклом Вулфом с целью нанести вред ему лично и его президентству.
Он также обвинил представителей радикальных левых в распространении ложных утверждений и заявил, что рассматривает возможность судебных исков.
В отличие от многих, кто любит "поливать грязью", я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры были,
– написал он.
Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала
Что этому предшествовало?
Напомним, 30 января Минюст США обнародовал 3 миллиона страниц – новую партию документов по делу Джеффри Эпштейна. Известно, что имя Дональда Трампа в них упоминается более 38 тысяч раз в 5300 файлах.
К слову, политолог Владимир Фесенко объяснял, что об угрозе импичмента можно говорить только тогда, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе. Выборы состоятся уже в ноябре 2026 года.
К слову, заместитель генпрокурора США Тодд Бланш отметил, что после просмотра материалов дела Минюст пришло к выводу, что в них нет ничего, что позволило бы привлечь кого-то к ответственности.