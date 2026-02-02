Тайный сын Эпштейна: в новых файлах появились неожиданные подробности
- Документы Министерства юстиции США указывают на возможное существование тайного ребенка Джеффри Эпштейна.
- Переписка с бывшей герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон намекает на то, что Эпштейн имел сына, о котором она узнала от принца Эндрю.
В документах, обнародованных Министерством юстиции США, появились новые подробности дела Джеффри Эпштейна. В частности, из материалов следует, что осужденный за сексуальные преступления финансист, предположительно, имел тайного ребенка.
Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
Что известно о ребенке Эпштейна?
О ребенке Джеффри Эпштейна стало известно из его переписки с бывшей герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон: она поздравила Эпштейна с рождением мальчика после того, как его освободили из тюрьмы в 2011 году.
Известно также, что она узнала эту новость от "герцога" – вероятно, речь идет о бывшем принце Эндрю.
Фергюсон, вероятно, прислала и второе сообщение, в котором жаловалась, что Эпштейн "исчез" после того, как "использовал ее, чтобы выйти на Эндрю".
Ты исчез. Я даже не знала, что ты ждёшь ребёнка. Мне было совершенно ясно, что ты дружил со мной только для того, чтобы приблизиться к Эндрю. И это меня очень глубоко обидело. Больше, чем ты можешь себе представить,
– говорится в ее письме от 21 сентября 2011 года.
Несмотря на утверждение о сексуальных контактах с сотнями женщин, официально никогда не было установлено, были ли у Эпштейна дети.
Сам Эпштейн при жизни также никогда не признавал наличия детей, однако более 100 человек заявляли, что являются его потомками и претендовали на наследство.
В 2020 году Харви Морс, основатель генеалогической компании Morse Genealogical Services, работающей с ДНК, заявил, что у Эпштейна могут быть даже внуки, поскольку он "в течение длительного времени вел беспорядочную половую жизнь".
Известно, что последней партнершей Эпштейна была белоруска Карина Шуляк. Именно она получила в наследство большую часть его состояния, недвижимости и острова. В недавно обнародованных Министерством юстиции США документах ее имя упоминается более 36 тысяч раз.
Что нашли в новых файлах Эпштейна?
30 января 2026 года в открытый доступ попали более 3 миллионов страниц материалов, включая тысячи видео и сотни тысяч изображений, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.
В новых файлах имя Дональда Трампа упоминается более 38 тысяч раз. В документах есть свидетельства об обвинении президента США в якобы изнасиловании 13-летней девочки.
Кроме того, в записях Эпштейна появилось имя принца Эндрю, который поддерживал общение с финансистом более двух лет после его приговора. Кир Стармер считает, что из-за этого член королевской семьи должен дать показания Конгрессу США.