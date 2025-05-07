Друзья Путина отправляются в Москву на 9 мая: какие страны запретили перелет Фицо и Вучичу

Самолет, на котором президент Сербии Александар Вучич полетел в Москву для участия в праздновании 9 мая, временно приземлился в Баку. Он не имел разрешения продолжать полет из-за "военных действий между Россией и Украиной".

Об этом в среду, 7 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blic. Кроме того, с подобными ограничениями столкнулся премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Смотрите также Россияне строят вокруг Москвы 4 круга ПВО: откуда Кремль стягивает системы

Какие страны запретили перелет

По данным россиян, на празднование Дня победы к Владимиру Путину посетят 29 иностранных лидеров, в том числе и делегации "на высоком уровне". Среди приглашенных – Вучич и Фицо.

К тому же сербский президент в пятницу планировал провести двустороннюю встречу с российским диктатором.

Латвийские власти объяснили свой запрет "политической чувствительностью цели полета", а Литва отказала из-за "технической и дипломатической чувствительности", пишет Delfi. В отношении словацкого премьера меры якобы приняли также в Польше.

Как отреагировали в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала ситуацию, назвав отказ Литвы и Латвии "вопиющим", а методы стран ЕС – "нецивилизованными".

Никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы с Белградом,

– убеждает она.

Напомним, 7 – 10 мая Путина также посетит лидер Китая Си Цзиньпинь. Политики планируют обсудить развитие стратегического партнерства и подписать ряд документов.