"Это была шутка": Фицо опроверг, что глава Еврокомиссии назвала его "идиотом"

Роберт Фицо заявлял, что во время телефонного разговора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обругала его и назвала "идиотом". Позже словацкий премьер сказал, что это была его –шутка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Роберта Фицо в его фейсбук-странице.

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Что рассказал Фицо о разговоре с фон дер Ляйен

Роберт Фицо рассказал, что имел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темами разговора стали пошлины, предложенные президентом США Дональдом Трампом, а также эпидемия ящура в Словакии.

"Торговая война между США и остальным миром нанесет ущерб обеим сторонам. Я проинформировал председателя ЕК, что в Словакии, учитывая высокую концентрацию автомобильного производства, мы прежде всего обеспокоены влиянием новых американских пошлин на автопромышленность", – написал словацкий премьер.

Он также отметил, что поддерживает намерение Европейской комиссии до последнего вести переговоры с США по пошлинам. Также он сообщил, что намерен обсудить с производителями автомобилей в Словакии все возможные сценарии развития ситуации и подать в ЕК предложения, которые выплывут из этих консультаций.

Надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она якобы жестко меня раскритиковала за то, что я, как утверждает словацкая оппозиция, ничего не сделал для предотвращения введения США новых пошлин против всего мира. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция этой шутки не поняли,

– заявил он.

Он также отметил серьезность эпидемии ящура в Словакии и ее потенциальные последствия для всего центральноевропейского региона. С Урсулой фон дер Ляйен он договорился совместно искать пути компенсации убытков.

К слову, ранее Роберт Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен якобы обругала его и назвала "идиотом" во время телефонного разговора с ним. В частности, президент Еврокомиссии якобы ругала словацкого премьера за визит к Трампу.