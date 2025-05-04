Фицо жестко ответил на заявление Зеленского о рисках визита в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо насмехается над предупреждениями Владимира Зеленского о том, что враг может нанести вред во время парада в Москве 9 мая. Чиновник заявил, что не отказывается в этот день ехать в Россию.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова Фицо во время пресс-конференции.

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Фицо раскритиковал заявления Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что заявления украинского президента о том, что из соображений безопасности иностранцам не стоит ехать в Москву 9 мая, звучит как угроза. Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 9 мая заметил, что Россия может прибегнуть к провокациям на параде победы, чтобы обвинить Украину.

Роберт Фицо осуждает обращение Зеленского к иностранным лидерам, заявив что президент и все, кто делают такие заявления, "смешивают прошлое с настоящим".

Я отвергаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю то, что безопасность участников является внутренним делом России. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа высказывания,

– заявил словацкий премьер.

Фицо сказал, что ему жаль, что "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим".

Также Роберт Фицо упрекнул Владимира Зеленского, что Украина якобы не приняла предложение о перемирии по случаю празднования 80-й годовщины победы. К тому же, по его мнению, если президент Украины не поздравляет с праздником, то он должен был бы "хотя бы промолчать".

Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-то дрон или что-то подобное". Для меня это неприемлемые вещи,

– прокомментировал чиновник.

Стоит отметить, что Кремль пригласил на празднование 9 мая лидеров дружественных России стран. Приезд иностранных лидеров в Москву может помочь Путину выйти из изоляции. А Фицо так благосклонно относится к стране-агрессору, ведь стал от нее зависимым, в частности – от российского газа.