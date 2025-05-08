Нашел другой путь: премьер Словакии Фицо уже летит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все же нашел путь, которым можно безопасно добраться до Москвы. Он едет к Владимиру Путину по случаю Дня победы, хотя в его графике встреч нет данных об участии в параде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Denník N.

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Фицо и словацкие депутаты уже летят в Москву

Вечером 8 мая самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо сядет в Москве. Страны Балтии запретили судну, на котором летел Фицо, пересекать их воздушное пространство. Вследствие этого чиновник очень нервничал, ведь имеет четыре запланированные встречи в России, которые могли бы сорваться.

Однако Роберт Фицо полетел не ранее запланированным путем. Его самолет двигался в сторону России по южной части – через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Уже в 20:26 по центральноевропейскому времени Фицо будет в Москве.

Вместо двух с половиной часов полета Роберту Фицо пришлось быть в воздухе аж 5 часов.

В самолете с премьером Словакии также должны лететь несколько словацких депутатов. Как и было запланировано, они будут сопровождать Фицо.



Самолет Фицо заметили на пути в Москву / Скриншот

К слову, Роберт Фицо – единственный гость Путина из Европейского Союза. Также к торжествам к 9 мая должен присоединиться сербский президент Александар Вучич.

Напомним, один из приглашенных гостей российского диктатора – президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался от поездки в Россию. Вероятная причина, почему Алиев отказал Путину, заключается в личных отношениях двух лидеров.

Ранее на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не может гарантировать гостям Путина безопасность. Он добавил, что за это отвечает Россия, а потому от нее можно ожидать любых провокаций.