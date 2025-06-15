Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины, – Фицо о санкциях против России

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо высказался относительно войны в Украине. Он заявил, что будет просить отложить голосование за новый пакет санкций Евросоюза против России до обсуждения проблемы поставок газа.

Фицо отметил, что Словакия хочет иметь определенные гарантии в этом вопросе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Что сказал Фицо о санкциях против России

Во время пресс-конференции 15 июня премьер Словакии заявил, что попросил словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара, чтобы на встрече в среду, 18 июня, не голосовали за пакет санкций. Фицо объясняет, что хочет, чтобы сначала решили вопрос с поставками российского газа.

Он также добавил, что Братислава хочет знать, какие будет иметь гарантии наличия достаточных запасов газа и отсутствия стремительного роста цены для домохозяйств. Кроме этого, Фицо сказал, что Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины.

Напомним, что ранее словацкий премьер пригрозил заблокировать санкции ЕС против России, если они "повредят" национальным интересам его страны. Кроме этого, Фицо заявил, что они больше вредят Словакии и ЕС, чем России, и предложил референдум по их отмене.

Стоит заметить, что Словакия не блокировала никаких предыдущих санкций ЕС. Однако новая резолюция обязывает правительство не поддерживать новые меры против Москвы.