Фицо обозвал себя "черной овцой" и спрогнозировал ход войны в Украине

Премьер Словакии прибыл в Москву в честь 9 мая. Роберт Фицо планирует встретиться с Путиным, но в параде он участвовать не будет.

После возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремля Роберт Фицо заявил российским журналистам, что хочет "задать Путину несколько вопросов" и передать ему послание от европейских политиков. Об этом пишет Dennik N.

Премьер-министр Словакии заявил, что считает важным выразить почтение и уважение солдатам Красной армии, которые погибли во время освобождения Словакии.

Это были десятки тысяч молодых людей. Всем, кто критикует мою позицию, я говорю – съездите на Славин в Братиславе. Поезжайте на крупнейшие военные кладбища в Словакии,

– отметил Фицо.

Заметим! В ЕС критикуют поездку Роберта Фицо в Москву – столицу страны-агрессора. Ряд стран Европы запретили словацкому премьеру лететь в Россию через свое воздушное пространство.

Фицо отметил, что не проявлять уважение к жертвам бывшего СССР и нынешней России в борьбе против фашизма означает отрицать историю. "А я этого не делаю", – подчеркнул политик

Премьер в очередной раз повторил, что ему важны "стандартные отношения" между Словакией и Россией.

В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения,

– заявил Фицо.

Отдельно премьер Словакии выразил радость по поводу того, что 9 мая он сможет поговорить с Путиным. "Также хочу задать ему несколько вопросов и передать некоторые послания. Несколько европейских политиков этой поездкой интересовались", – добавил политик.

Фицо высказался и относительно войны в Украине. Он отметил, что поддерживает любую форму перемирия.

Я выражаю убеждение, что мы приближаемся к завершению российско-украинской войны,

– заявил словацкий премьер.

Передаст ли Фицо послание Путину от Зеленского

Накануне визита Фицо в Москву госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал, что во время встречи Путин может поделиться со словацким премьером своим видением возможного завершения войны.

В МИД Словакии подчеркнули, что сейчас важно говорить со всеми сторонами конфликта и ЕС и европейские политики должны быть привлечены к переговорам о мире.

Хованец напомнил, что Фицо в последнее время дважды общался с президентом Украины. Поэтому он может передать Путину определенные сигналы из Киева.

В Офисе президента Украины объяснили историю о якобы "послании" Владимира Зеленского к Владимиру Путину через премьера Словакии Роберта Фицо.

Советник президента Дмитрий Литвин сказал, что никакого отдельного "послания" не было. Речь шла об обычном разговоре о войне и возможности переговоров.

По его словам, Фицо спрашивал, какова позиция Украины по завершению войны. Зеленский ответил, что Украина хочет окончания войны и готова к встречам на уровне лидеров, если это поможет достичь результата.

В ОП предполагают, что именно эти слова Фицо может передать дальше во время разговоров с российской стороной.

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский и Роберт Фицо провели телефонный разговор. После него премьер Словакии заявил, что Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС, а также, что "ни одно мирное соглашение в военном конфликте с Россией невозможно без согласия украинской стороны".

4 мая на саммите в Ереване Зеленский и Фицо имели короткую встречу, на которой договорились обменяться визитами друг к другу.

Премьер Словакии Роберт Фицо стал заметно мягче высказываться в отношении Украины, а отношения между странами начали улучшаться. По словам политтехнолога Олега Постернака, это произошло по нескольким причинам.

Одна из них – изменение политической ситуации в регионе: антиукраинская риторика больше не дает политических дивидендов, как показали выборы в Венгрии, где кампания на этой теме не сработала.

Вторая причина – внутренняя ситуация в самой Словакии. В стране продолжаются политические конфликты, протесты и критика правительства. Оппозиция обвиняет Фицо в ослаблении антикоррупционных институтов и концентрации власти. Также часть общества недовольна его сближением с Россией и экономической политикой.

Поэтому, по мнению эксперта, Фицо пытается снизить напряжение внутри страны и улучшить свой имидж. На этом фоне он и начал осторожнее вести себя в отношениях с Украиной.