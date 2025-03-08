Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики в сторону Трампа

Новая Зеландия уволила своего посла в Великобритании после его замечаний в сторону Дональда Трампа. Фил Гофф поставил под сомнение его понимание истории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Из-за чего уволили посла Новой Зеландии

Комментарии Фила Гоффа прозвучали на встрече партнеров по вопросам войны в Украине, состоявшейся в аналитическом центре Chatham House в Лондоне. Цитируя Уинстона Черчилля по выбору между бесчестием и войной, Гофф спросил: "Президент Трамп восстановил бюст Черчилля в Овальном кабинете, но вы думаете, что он действительно понимает историю?".

Аудитория рассмеялась. Своим замечанием посол Новой Зеландии, вероятно, сделал аллюзию на отношения Дональда Трампа с Путиным. Ранее американский президент предположил, что ответственность за войну якобы несет Украина, а не Россия.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал высказывания Гоффа такими, что "глубоко разочаровывают".

Когда вы находитесь на этой должности, вы представляете правительство и политику. Вы не можете свободно мыслить – вы лицо Новой Зеландии,

– заявил он после увольнения Гоффа.

Фила Гоффа назначили на должность в 2022 году при каденции либерального премьера Джасинды Ардерн. С тех пор политика Новой Зеландии резко изменилась: избиратели выбрали самое консервативное правительство за последние десятилетия.

В то же время Питерс утверждает, что увольнение дипломата касается не правительства США, а его поведения на должности. Мол, если бы Гофф сделал такие комментарии по Германии, Франции, Тонга или Самоа, то МИД принял бы такие же меры.