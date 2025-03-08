Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Через що звільнили посла Нової Зеландії

Коментарі Філа Гоффа прозвучали на зустрічі партнерів з питань війні в Україні, що відбулася в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. Цитуючи Вінстона Черчилля щодо вибору між безчестям і війною, Гофф запитав: "Президент Трамп відновив бюст Черчілля в Овальному кабінеті, але ви думаєте, що він справді розуміє історію?".

Аудиторія розсміялася. Своїм зауваженням посол Нової Зеландії, ймовірно, зробив алюзію на відносини Трампа з Путіним. Раніше американський президент припустив, що відповідальність за війну начебто несе Україна, а не Росія.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс назвав висловлювання Гоффа такими, що "глибоко розчаровують".

Коли ви перебуваєте на цій посаді, ви представляєте уряд і політику. Ви не можете вільно мислити – ви обличчя Нової Зеландії,

– заявив він після звільнення Гоффа.

Філа Гоффа призначили на посаду у 2022 році за каденції ліберальної премʼєрки Джасінди Ардерн. Відтоді політика Нової Зеландії різко змінилася: виборці обрали найконсервативніший уряд за останні десятиліття.

Водночас Пітерс стверджує, що звільнення дипломата стосується не уряду США, а його поведінки на посаді. Мовляв, якби Гофф зробив такі коментарі щодо Німеччини, Франції, Тонга чи Самоа, то МЗС вжило б таких же заходів.