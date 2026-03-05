Финляндия впервые с 1987 отменяет запрет размещения ядерного оружия: в минобороны назвали причину

В Финляндии официально предложили отменить полный запрет на ввоз, транзит, хранение и размещение ядерного вооружения на территории страны. Речь идет об усилении обороны и коллективной защиты НАТО.

Об этом 5 марта сообщили в пресс-релизе Министерства обороны Финляндии и на пресс-конференции министр обороны Антти Гяккянен.

Почему Финляндия снимает запрет на ядерное оружие?

Изменения предусматривают внесение поправок в Закон о ядерной энергии и Уголовный кодекс, которые сейчас действуют с 1987 года и запрещают любое обращение с ядерными взрывными устройствами на финской территории.

Целью инициативы является полная интеграция Финляндии в НАТО, максимизация ее безопасности в условиях непредсказуемой геополитической ситуации и усиление сдерживания альянса против потенциальной агрессии, в частности со стороны России.

Кстати, разведка Финляндии уже не первый год считает именно Россию едва ли не самой большой угрозой. В Европе предполагали, что после завершения военных действий в Украине на континенте могут вспыхнуть новые конфронтации.

Правительство страны подчеркивает, что большинство стран НАТО не имеют подобных жестких ограничений, поэтому поправки приведут финское законодательство в соответствие со стандартами и возможностями коллективной обороны. В то же время в заявлении отмечается, что предложенные изменения не означают, что Финляндия планирует размещать ядерное оружие постоянно на своей территории или стремиться его иметь.

Поправки не повлияют на ядерные учения НАТО – сейчас и в будущем во время таких мероприятий ядерное оружие не перемещается. Разрешение на ввоз или транзит возможен только в случае необходимости для обороны Финляндии, коллективной защиты НАТО или оборонного сотрудничества.

Проект закона уже направили на общественное обсуждение, где его должны рассмотреть до 2 апреля 2026 года. После этого документ должен пройти парламентское утверждение, где правящая коалиция имеет большинство.

Этот шаг приближает Финляндию к практике других северных членов НАТО, в частности Норвегии, Дании и Швеции, где ядерное оружие запрещено только в мирное время, но допускается в условиях войны или кризиса для усиления сдерживания.

Какова позиция Финляндии к Украине?