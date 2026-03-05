Про це 5 березня повідомили в пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії та на прес-конференції міністр оборони Антті Гяккянен.

Чому Фінляндія знімає заборону на ядерну зброю?

Зміни передбачають внесення поправок до Закону про ядерну енергію та Кримінального кодексу, які зараз діють з 1987 року і забороняють будь-яке поводження з ядерними вибуховими пристроями на фінській території.

Метою ініціативи є повна інтеграція Фінляндії в НАТО, максимізація її безпеки в умовах непередбачуваної геополітичної ситуації та посилення стримування альянсу проти потенційної агресії, зокрема з боку Росії.

До речі, розвідка Фінляндії вже не перший рік вважає саме Росію чи не найбільшою загрозою. У Європі припускали, що після завершення воєнних дій в Україні на континенті можуть спалахнути нові конфронтації.

Уряд країни підкреслює, що більшість країн НАТО не мають подібних жорстких обмежень, тому поправки приведуть фінське законодавство у відповідність до стандартів і можливостей колективної оборони. Водночас у заяві наголошується, що запропоновані зміни не означають, що Фінляндія планує розміщувати ядерну зброю постійно на своїй території чи прагнути її мати.

Поправки не вплинуть на ядерні навчання НАТО – зараз і в майбутньому під час таких заходів ядерна зброя не переміщується. Дозвіл на ввезення чи транзит можливий лише в разі потреби для оборони Фінляндії, колективного захисту НАТО або оборонної співпраці.

Проєкт закону вже направили на громадське обговорення, де його мають розглянути до 2 квітня 2026 року. Після цього документ має пройти парламентське затвердження, де правляча коаліція має більшість.

Цей крок наближує Фінляндію до практики інших північних членів НАТО, зокрема Норвегії, Данії та Швеції, де ядерна зброя заборонена лише в мирний час, але допускається в умовах війни чи кризи для посилення стримування.

Яка позиція Фінляндії до України?