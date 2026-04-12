Финляндия предостерегла Украину относительно использования дронов

На территории Финляндии снова обнаружили дрон. Хельсинки считают, что Киев должен осторожнее использовать беспилотники.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поводов для беспокойства нет. Дроны, которые упали на территории страны, не представляют угрозы. Об этом пишет Yle.

Как в Финляндии отреагировали на обнаружение очередного дрона?

Он отметил, что Финляндия уже существенно усилила свои возможности по выявлению и противодействию беспилотника. В частности, повышен уровень готовности пограничной службы, вооруженных сил и полиции.

Всего за последнее время в стране обнаружили четыре дрона. Последний нашли в субботу, 11 апреля, в Иитти. Ранее, в марте, на юго-востоке страны были найдены еще три беспилотника. Они оказались украинскими.

Орпо предполагает, что последний найденный дрон подобен предыдущим, и причина его попадания в Финляндию, вероятно, такая же.

По словам премьера, страна разрабатывает систему предупреждения о воздушных угрозах по примеру Украины. Ожидается, что оповещения о дронах будут поступать на телефоны граждан в 2027 году, но власти пытаются ускорить этот процесс.

Орпо отметил, что правительство делает все возможное, чтобы подобные инцидент с БпЛА больше не повторялись. Кроме того, Хельсинки прислали четкий сигнал Киеву.

Украина должна прилагать максимум усилий в своих военных операциях, чтобы дроны не попадали на территорию Финляндии,

– заявил премьер.

Что этому предшествовало?