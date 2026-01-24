Провала в Давосе не было, – эксперт назвал важный результат форума для Украины

22 января в Давосе состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Украинский президент заявил, что она прошла хорошо, а лидер США выразил свой основной месседж о важности завершать войну. Хотя стороны не подписали ожидаемые соглашения, стоит обратить внимание на другие события во время форума.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что говорится о выступлении Зеленского. Вчера украинский лидер честно высказался о состоянии Европы и ее неготовности к решительным шагам.

Почему важна критика Европы со стороны Зеленского?

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что во время выступления в Давосе Зеленский подверг сокрушительной критике европейскую политику. Ведь сейчас Европа продемонстрировала слабость и неготовность сопротивляться российской агрессии и даже Ирану. В то же время украинский президент похвалил американцев, которые задержали танкеры российского теневого флота.

Президент перевернул все с ног на голову. Такой сокрушительной критики Европы никто не ожидал. Стоит говорить, кто такая Европа – она помогает России в экономике, торгуя с ней. Поэтому провала в Давосе не было,

– подчеркнул он.

Детали. Зеленский заявил, что Европа только говорит о будущем, но избегает конкретных действий. Он отметил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям.

В то же время мир ожидал, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут 2 соглашения: о гарантиях безопасности и послевоенное восстановление Украины на 800 млрд долларов.

Однако Клочок добавил, что они не являются столь важными. Зеленский уже заявил, что соглашение о гарантиях безопасности будет подписано после достижения соглашения о прекращении огня. Поэтому это нормально, когда сначала есть соглашение, а затем подписание гарантий.

Что еще заявил Зеленский в рамках форума?