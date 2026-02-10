Пока на техническом уровне: Макрон заявил, что Франция и Россия возобновили контакты
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возобновлении контактов между Францией и Россией на техническом уровне.
- Макрон подчеркнул важность диалога с Москвой и призвал европейских лидеров к активному участию в мирном процессе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возобновлении контактов между Францией и Россией на техническом уровне и призвал других европейских лидеров к возобновлению диалога с Москвой. По его словам, российско-украинская война перешла в новую фазу и приближается к завершению.
Макрон уверен, что диалог с Кремлем чрезвычайно важен. Об этом он сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung во вторник, 10 февраля.
Смотрите также Макрон против Трампа: в Париже ждут новых тарифных угроз из США
Что сказал Макрон о возобновлении контактов с Россией?
Макрон подчеркнул, что мирный процесс требует активного участия европейских стран и отметил, что вопрос членства Украины в ЕС должен решаться самими европейскими государствами, без давления со стороны США.
Президент Франции отметил, что важно восстанавливать контакты с Россией без давления на Украину. Он уже предложил нескольким европейским коллегам направить своих дипломатических советников.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил для росСМИ то, что контакты между Москвой и Парижем восстановлении. Он отметил, что пока они остаются на техническом уровне и не охватывают прямого диалога между лидерами.
Поддерживают ли европейские лидеры Украину в войне с Россией?
Премьер Чехии Андрей Бабиш достаточно негативно настроен в отношении Украины. Он призвал к мирным переговорам и предоставлению гарантий безопасности всем сторонам конфликта, включая Россию. Бабиш говорил о гуманитарной помощи, но не военной.
Польский премьер-министр Дональд Туск всесторонне способствует поддержке Украины. Во время его недавнего визита в Киев был согласован пакет помощи для Украины на сумму 100 миллионов злотых, а также подготовку к следующему пакету стоимостью 200 миллионов.
Кир Стармер, глава британского правительства, неоднократно заявлял о поддержке Украины. В Великобритании существует ряд программ, которые способствуют как финансовой, так и военной и гуманитарной помощи. В частности, Великобритания выделила 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетики Украины, поврежденной российскими обстрелами.