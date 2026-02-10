Макрон уверен, что диалог с Кремлем чрезвычайно важен. Об этом он сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung во вторник, 10 февраля.

Что сказал Макрон о возобновлении контактов с Россией?

Макрон подчеркнул, что мирный процесс требует активного участия европейских стран и отметил, что вопрос членства Украины в ЕС должен решаться самими европейскими государствами, без давления со стороны США.

Президент Франции отметил, что важно восстанавливать контакты с Россией без давления на Украину. Он уже предложил нескольким европейским коллегам направить своих дипломатических советников.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил для росСМИ то, что контакты между Москвой и Парижем восстановлении. Он отметил, что пока они остаются на техническом уровне и не охватывают прямого диалога между лидерами.

Поддерживают ли европейские лидеры Украину в войне с Россией?