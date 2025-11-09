Укр Рус
9 ноября, 12:21
Франция поставляет в Украину инструмент, который неожиданно помогает с дронами, – The Guardian

Тимур Еремьянц
  • Франция поставляет Украине старые рыболовные сети для защиты от российских дронов.
  • Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités прислала уже 280 километров сетей для защиты военных и гражданских в Украине.

Французы обеспечивают Украину старыми рыболовными сетями. Их используют для защиты гражданских и военных от дронов России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какой инструмент против дронов Франция поставляет Украине?

В издании объяснили, что в рыболовных портах вдоль бретонского побережья Франции отработанные рыболовные сети накапливаются вдоль прибрежных причалов. Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и ее уже не отремонтировать. До недавнего времени примерно 800 тонн сетей, ежегодно списываемых, были проблемой.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités направила две партии сеток общей длиной 280 километров в Украину для защиты военных и гражданских вдоль передовой, где бои самые ожесточенные.

За последние два года война мутировала. Раньше мы даже и не думали о дронах, а теперь – это война дронов,
– говорит Кристиан Абазиу, ответственный за логистику в Kernic Solidarités.

Он заметил, что сначала их использовали врачи для защиты медицинских лагерей вблизи передовой, но теперь сетками укрывают дороги, мосты, входы в больницы.

Представители компании говорят, что когда они узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество отреагировало быстро.

Рыболовные сети натягивают между столбами, чтобы создать туннели из сетки, или используют для прикрытия окопов и техники. Украинские подразделения также снаряжают некоторые свои дроны кусками сетки, чтобы сбрасывать их на вражеские аппараты.

Как разные страны помогают Украине во время войны?

  • Известно, что Эстония выделит 3 миллиона евро на спутниковые системы Starlink для Украины, а также обсудила с Украиной укрепление противовоздушной обороны и производство дронов.

  • Министр обороны Украины Денис Шмыгаль также отметил участие Эстонии в программе закупки американского оружия для Украины через инициативу PURL.

  • Кроме того, СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине новую партию ракет Storm Shadow для ударов по России перед зимой. Это оружие уже использовалось украинскими военными для ударов по России.