Очень скоро: во Франции прогнозируют большую войну в сердце Европы

Париж считает, что новый конфликт в Европе может разгореться раньше, чем ожидалось. В обновленном издании Национального стратегического обзора четко указано на большую угрозу со стороны России и ее авторитарных союзников – Китая, Ирана и КНДР.

В обзоре говорится о том, что в ближайшие годы, до 2030 года, главной опасностью для Франции и европейцев является риск открытой войны в самом сердце Европы, передает 24 Канал.

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Насколько опасна Россия?

В условиях агрессивной войны против Украины Россия активизировала враждебные действия против Франции и ее европейских партнеров вне прямого конфликта.

Сюда относится ядерное запугивание, вмешательство в информационное пространство, кибератаки, диверсии, шпионаж, произвольное задержание граждан, нарушение воздушного пространства, попытки вмешательства в избирательные процессы и тому подобное.

Кремль стремится ослабить и разоружить Европу, разорвать трансатлантические связи и подчинить своих соседей, которые одновременно являются соседями Франции и Европы.

Цели России остаются максималистскими и идеологическими, а методы – бесконтрольными как в Украине, так и в других европейских странах (Беларусь, Западные Балканы, Молдова), включая государства-члены ЕС. Они представляют беспрецедентную и длительную угрозу интересам Франции и Европы,

– отмечается в обзоре.

Сама Москва описывает Европу как врага, усиливает прямые и открытые угрозы против нее и заявляет, что находится в состоянии "квазиконфликта" с Европой.

Также Россия:

значительно расширила свою агрессивную политику влияния, в частности в Африке, где обострилась стратегическая конкуренция, на Ближнем Востоке и за его пределами (Латинская Америка, Азия);

усилила свои партнёрства с Китаем, Ираном и Северной Кореей с целью закрепления своей империалистической и ревизионистской позиции;

продолжает воплощать свое стремление поставить под сомнение международный порядок и действующую систему безопасности;

В обзоре упоминается о том, что Москва продолжает перевооружение с целью увеличения своей армии на 300 000 солдат, 3 000 танков и 300 боевых самолетов к 2030 году. Военные расходы России составляют почти 40% ее бюджета.

В контексте растущей угрозы большой войны в Европе президент Эммануэль Макрон объявил о беспрецедентном увеличении военного бюджета – до 64 миллиардов евро уже в 2027 году.

Цель Франции – к 2030 году быть материально и морально готовой сдерживать и, при необходимости, выиграть войну высокой интенсивности в Европе.