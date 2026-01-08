Нехороший сигнал, аналитик разобрал реакцию США на ключевое решение "Коалиции решительных"

После встречи "Коалиции решительных" в фокусе оказались гарантии безопасности и контроль за возможным прекращением огня. В то же время в публичных деталях появился нюанс, который многие заметили не сразу.

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, почему реакция США выглядела неоднозначно. Он отметил, что отсутствие конкретики может быть сигналом, который не стоит игнорировать.

Почему США не подписали декларацию Коалиции решительных?

После встречи "Коалиции решительных" внимание привлекло то, что под декларацией стоят подписи Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, но подписи США нет. Politico писало об ожидаемой роли Вашингтона в гарантиях безопасности, в частности о мониторинге линии разграничения и логистике, однако эти пункты не были подкреплены подписью американской стороны.

Это не очень хороший сигнал, что США не подписали декларацию,

– сказал Леонов.

Он обратил внимание, что Стив Уиткофф говорил о протоколах безопасности, которые должны предотвратить новые атаки, и уверял, что в случае ударов Украину будут защищать. В то же время публично не прозвучало, как именно это будет работать и кто будет принимать решение, хотя Уиткофф упоминал, что американские военные это обдумывали.

В системе американской власти Уиткофф не имеет полномочий принимать такие решения,

– отметил Леонов.

По его мнению, именно поэтому важно, чтобы о гарантиях говорили чиновники с реальными полномочиями и чтобы были четкие технические детали. Без них обещания остаются общими, а вопрос безопасности для Украины зависает без понятных ответов.

Какими могут быть реальные гарантии безопасности США для Украины?

Леонов объяснил, что в дискуссиях о гарантиях безопасности для Украины время от времени вспоминают так называемый корейский сценарий. Но, по его словам, его часто сводят только к демилитаризованной зоне и наблюдению за прекращением огня, хотя ключевой элемент там другой. Речь идет о полноценном военном союзе и реальном военном присутствии США.

Корейский сценарий – это, кроме всего, создание военного союза,

– сказал Леонов.

Он напомнил, что между Южной Кореей и США действует военный союз, а на корейской территории размещены американские базы. Именно такая модель, по его мнению, и является максимальной формой гарантий безопасности, а громкие обещания без детализации не дают ответа, что именно готов делать Вашингтон.

Это скорее бравадные заявления, чем конкретные гарантии,

– отметил Леонов.

Он подчеркнул, что без расписанных механизмов любые декларации не будут работать, потому что Россия не согласится быть "гарантом" безопасности для Украины и не подпишет обязательств, которые будут ее сдерживать. Поэтому главный вопрос не в формулировках, а в том, какие именно действия США готовы взять на себя и как это будет зафиксировано.

Без плана Б и дедлайнов для Путина мирные декларации не сработают

Леонов отметил, что для Украины гарантии безопасности остаются ключевым условием любых договоренностей. Если гарантии только на бумаге или в общих формулировках, тогда все, что будут подписывать дальше, не будет иметь реального веса. Он напомнил, что Украина уже имела юридические соглашения с Россией, но когда Кремлю стало выгодно, Москва их нарушила.

Если таких гарантий нет или они только декларативные, то все, что подписывается дальше, не имеет никакого значения,

– сказал Леонов.

Он добавил, что гарантии должны быть публичными, а не "закрытой частью", чтобы агрессор понимал последствия в случае нового удара. Также, по его словам, нет никаких гарантий, что Россия вообще что-то подпишет. Именно поэтому параллельно должен быть готов план Б.

Нужен план Б, если Россия не подписывает,

– подчеркнул Леонов.

По его мнению, США должны выступить с четким дедлайном для Путина: сколько времени дается на согласие с совместными предложениями. Если Россия отказывается, тогда должны быть заранее определены шаги давления, в частности санкции против России и ее союзников, а также новые решения по оружию для Украины. Только в таком случае Москва будет вынуждена реагировать не на слова, а на последствия.

