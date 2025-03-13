Лондон и Париж обсуждают создание международной "коалиции добровольцев", которая поможет гарантировать безопасность Украины в случае мирного урегулирования. В то же время Кремль требует демилитаризации Киева, но Запад готов этому противостоять.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Министры обороны пяти ключевых стран Европы уже провели срочные переговоры, а в ближайшие дни могут принять стратегические решения.

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Европа формирует оборонный альянс

Европейские военные лидеры уже провели срочные консультации, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон призывают союзников сформировать “коалицию добровольцев”, которая будет защищать Украину от новой российской агрессии.

В Париже состоялась встреча министров обороны пяти ключевых европейских стран – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Главный вопрос – как укрепить украинскую армию и гарантировать ее боеспособность даже в случае сокращения поддержки США.

Лучшей гарантией безопасности Украины являются ее собственные Вооруженные силы, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он отметил, что Европа должна ускорить развитие своих военных технологий, в частности в сфере спутниковой связи, чтобы уменьшить зависимость от Starlink.

"Коалиция добровольцев": что предлагает Запад

Великобритания и Франция обсуждают с 37 странами идею создания международной миротворческой миссии. Ожидается, что европейские, азиатские и страны Содружества будут предоставлять Украине финансирование, военную технику, самолеты и корабли.

На отдельных консультациях в Париже к дискуссиям присоединились союзники, которые не входят в НАТО – Австралия, Япония и Новая Зеландия. Западные военные уже оценивают, какие именно силы могут быть размещены в Украине или соседних странах для усиления обороны.

Кремль выдвигает требование демилитаризации Украины и сокращения ее армии. В то же время западные лидеры настаивают, что разоружение Киева только усилит риск новой агрессии. Великобритания и Франция уже дали сигнал США: уступки Путину недопустимы.

В то же время если Вашингтон откажется поддержать миротворческие силы, это серьезно ослабит возможности защиты Украины от российских баллистических ракет и разведывательных операций.