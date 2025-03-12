Основатель БФ "Закроем небо Украины" и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала заявил, что необходимо создать структуры для контроля за прекращением огня. Он отметил, что украинцы не доверяют россиянам, ведь те с 2014 года не придерживались никаких договоренностей.

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"Нужно работать над тем, чтобы формировать международные структуры, которые бы обеспечивали контроль за соблюдением перемирия, к которому еще нужно дойти. Я обращаю на это внимание. Очень хорошо, что произошло в Джидде, в частности проработка подходов, но мы пока не имеем действий и заявлений со стороны России", – сказал Игорь Романенко.

Кто может следить за "тишиной"

Он отметил, что такой формат перемирия не отвечает интересам Владимира Путина. Скорее всего, российский лидер пока не будет принимать никаких решений – по крайней мере до телефонного разговора с Дональдом Трампом, который запланирован на 14 марта.

По его словам, выполнение условий перемирия могло бы обеспечить 30 – тысячная миротворческая группировка, о которой ранее заявляли в Европе. Американцы также поддержали эту инициативу.

Мы видели, как ОБСЕ работала тогда: значительная часть ее представителей была связана с россиянами, и они на нее влияли. Подчеркиваю: ОБСЕ – не та структура, которая могла бы это обеспечить,

– заявил Игорь Романенко.

Он также отметил, что, вероятнее всего, будут дальнейшие переговоры относительно того, какая структура сможет объективно освещать ситуацию как для мирового сообщества, так и для непосредственных участников событий.