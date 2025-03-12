Засновник БФ "Закриємо небо України" і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що необхідно створити структури для контролю за припиненням вогню. Він наголосив, що українці не довіряють росіянам, адже ті з 2014 року не дотримувалися жодних домовленостей.

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"Потрібно працювати над тим, щоб формувати міжнародні структури, які б забезпечували контроль за дотриманням перемир'я, до якого ще потрібно дійти. Я звертаю на це увагу. Дуже добре, що відбулося в Джидді, зокрема опрацювання підходів, але ми поки що не маємо дій і заяв з боку Росії", – сказав Ігор Романенко.

Хто може слідкувати за "тишею"

Він зазначив, що такий формат перемир'я не відповідає інтересам Владіміра Путіна. Найімовірніше, російський лідер поки що не ухвалюватиме жодних рішень – принаймні до телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка запланована на 14 березня.

За його словами, виконання умов перемир'я могло б забезпечити 30 – тисячне миротворче угруповання, про яке раніше заявляли в Європі. Американці також підтримали цю ініціативу.

Ми бачили, як ОБСЄ працювала тоді: значна частина її представників була пов'язана з росіянами, і вони на неї впливали. Наголошую: ОБСЄ – не та структура, яка могла б це забезпечити,

– заявив Ігор Романенко.

Він також зазначив, що, найімовірніше, будуть подальші переговори щодо того, яка структура зможе об'єктивно висвітлювати ситуацію як для світової спільноти, так і для безпосередніх учасників подій.