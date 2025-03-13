Впрочем, за 11 лет войны России против Украины, Москва ни разу не придерживалась условий режима тишины. Это в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, уточнив, что не только неспособность Кремля к перемирию в войне является угрозой для Украины.

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В чем опасность перемирия с Россией

В России уже отреагировали на предложение прекращения огня, которое озвучили в Украине и США после 8-часовых переговоров в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что спешить с этим не стоит. Мол, сейчас Кремль активно изучает заявления, сделанные по итогам встречи в Джидде. В то же время стоит добавить, что российские источники издания Reuters сомневаются в том, что Владимир Путин может пойти на такой шаг.

Трудно говорить об угрозах, ведь за все время войны самое длинное прекращение огня длилось 42 минуты. Но я бы сказал, что самой большой угрозой для нас есть мы сами. Ведь мы искренне можем поверить, что прекращение огня будет окончательным,

– отметил Сергей Грабский.

Военный эксперт убежден, что единственный вариант дальнейших действий для украинцев – готовиться к следующим битвам, пока Россия делит границу с Украиной. Вместе с тем неважно, в каком виде в дальнейшем будет существовать Россия и какой режим там будет – так или иначе Москва будет представлять угрозу для нас.

"Я прохладно отношусь к идее перемирия, потому что вся риторика россиян указывает на то, что они даже потенциально не рассматривают введение подобного режима тишины. Мы ехали в Джидду со своими позициями относительно перемирия на воде и в воздухе, и согласились, что перемирие может быть распространено и на сушу. Но россияне вряд ли на это пойдут", – объяснил военный эксперт.

В то же время у России нет стратегии, как отвечать на подобную договоренность между Украиной и США.

Добавим, что Владимир Зеленский настоял на том, чтобы США прибегли к "совместным действиям" в случае, если Кремль не согласится на перемирие. Говорится, в частности, о санкционном и других видах давления на Россию.