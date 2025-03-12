Об этом он заявил во время брифинга по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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США должны предпринять "сильные шаги" в случае отказа России от предложений

Зеленский отметил, что дальнейшие действия США в отношении России, включая возможные санкции и другие давления, будут зависеть от результатов диалога между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, если Россия проявит готовность согласиться на предложения США, в частности те, касающиеся мирного процесса, это будет первым шагом к возможному решению конфликта.

Я думаю, что относительно санкций и других шагов давления на Россию – это будет зависеть от американской стороны и от того, что будет после их диалога с российской стороной. Если я правильно понимаю, шаги и мир через силу. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, так как и мы, не больше, не меньше, как первый шаг, то думаю, будут соответствующие решения,

– пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае отказа России от диалога, Украина полагается на американских партнеров, надеясь на их решимость.

А если они не готовы, мы очень надеемся, что американская сторона тогда продемонстрирует то, о чем она говорила,

– добавил он.

Эти заявления Зеленского были сделаны после завершения встречи американской и украинской делегаций, которая проходила в Саудовской Аравии. Главным результатом этих переговоров стали обсуждение условий для мирного урегулирования конфликта, а также возможность введения новых санкций против России, если она не готова к компромиссу.