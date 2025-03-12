Об этом он заявил во время брифинга по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Атака на Москву – ответ на агрессию России

Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву, заявив, что это не является демонстрацией силы, а справедливым ответом на действия России. Он подчеркнул, что Украина применяет дальнобойное оружие отечественного производства как реакцию на российские удары по украинским городам.

Наша армия задействует дальнобойное оружие отечественного производства. Это не демонстрация силы, это справедливый ответ на то, что делает Россия. Сегодня РФ ударила по отелю в Кривом Роге. Вы считаете, что Украина после этого не будет отвечать?

– отметил президент.

Зеленский также отметил, что Украина стремится к окончанию войны, однако подчеркнул, что не позволит безнаказанно убивать мирных людей.