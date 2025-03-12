Про це він заявив під час брифінгу за підсумками переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Атака на Москву – відповідь на агресію Росії

Володимир Зеленський прокоментував атаку безпілотних літальних апаратів на Москву, заявивши, що це не є демонстрацією сили, а справедливою відповіддю на дії Росії. Він підкреслив, що Україна застосовує далекобійну зброю вітчизняного виробництва як реакцію на російські удари по українських містах.

Наша армія задіює далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Це не демонстрація сили, це справедлива відповідь на те, що робить Росія. Сьогодні РФ вдарила по готелю в Кривому Розі. Ви вважаєте, що Україна після цього не буде відповідати?

– зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна прагне до закінчення війни, однак підкреслив, що не дозволить безкарно вбивати мирних людей.