Втім за 11 років війни Росії проти України, Москва жодного разу не дотримувалась умов режиму тиші. Це в етері 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський, уточнивши, що не лише нездатність Кремля до перемир'я у війні є загрозою для України.

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У чому небезпека перемир'я з Росією

У Росії вже відреагували на пропозицію припинення вогню, яку озвучили в Україні та США після 8-годинних перемовин у Саудівській Аравії. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що поспішати з цим не варто. Мовляв, наразі Кремль активно вивчає заяви, зроблені за підсумками зустрічі у Джидді. Водночас варто додати, що російські джерела видання Reuters сумніваються у тому, що Владімір Путін може піти на такий крок.

Важко говорити про загрози, адже за весь час війни найдовше припинення вогню тривало 42 хвилини. Але я б сказав, що найбільшою загрозою для нас є ми самі. Адже ми щиро можемо повірити, що припинення вогню буде остаточним,

– зауважив Сергій Грабський.

Військовий експерт переконаний, що єдиний варіант подальших дій для українців – готуватися до наступних битв, поки Росія ділить кордон з Україною. Разом з тим неважливо, у якому вигляді надалі існуватиме Росія та який режим там буде – так чи інакше Москва становитиме загрозу для нас.

"Я прохолодно ставлюсь до ідеї перемир'я, бо вся риторика росіян вказує на те, що вони навіть потенційно не розглядають введення подібного режиму тиші. Ми їхали у Джидду зі своїми позиціями щодо перемир'я на воді й у повітрі, та погодилися, що перемир'я може бути розповсюдженим і на суходіл. Але росіяни навряд чи на це підуть", – пояснив військовий експерт.

Водночас у Росії немає стратегії, як відповідати на подібну домовленість між Україною та США.

Додамо, що Володимир Зеленський наполіг на тому, аби США вдалися до "спільних дій" у випадку, якщо Кремль не погодиться на перемир'я. Мовиться, зокрема, про санкційний та інші види тиску на Росію.