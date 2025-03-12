Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Україна погодилася на 30-денне зупинення вогню: в ISW проаналізували позицію Росії

Чи погодиться Путін на припинення вогню

Джерела Reuters у Росії стверджують, що Путін навряд чи прийме пропозицію про 30-денне перемир'я та припинення вогню в Україні. Вони заявили, що будь-яка угода щодо припинення війни має враховувати ситуацію на полі бою.

Крім того, співрозмовник видання зауважує, що Росія навряд чи погодиться на ідею припинення вогню без обговорення власних умов та отримання гарантій безпеки.

Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає,

– заявив співрозмовник Reuters.