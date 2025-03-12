Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласится ли Путин на прекращение огня

Источники Reuters в России утверждают, что Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Украине. Они заявили, что любое соглашение о прекращении войны должно учитывать ситуацию на поле боя.

Кроме того, собеседник издания отмечает, что Россия вряд ли согласится на идею прекращения огня без обсуждения собственных условий и получения гарантий безопасности.

Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает,

– заявил собеседник Reuters.