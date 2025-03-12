Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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В России отреагировали на результаты встречи Украины и США

В комментарии росСМИ Песков призвал не спешить, говоря о реакции России на предложение о немедленном 30-дневном перемирии с Украиной.

Сейчас Кремль знакомится с заявлениями по итогам переговоров в Саудовской Аравии, а позже, вероятно, будет готов ответить на них.

Представитель Владимира Путина также добавил, что если США захотят провести телефонный разговор с президентом России, то он "будет очень быстро организован". Однако пока запроса об общении руководителей государств нет, как нет и такой договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи, знакомимся с текстом совместного заявления. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне,

– прокомментировал Дмитрий Песков.

Между тем издание Reuters пишет, что Владимир Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Украине. Собеседник журналистов отметил, что Россия вряд ли согласится на это без обсуждения условий со своей стороны и получения гарантий безопасности.

Напомним, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Кремля строится не за рубежом, а в Москве.