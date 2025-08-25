Украина должна получить близкие к членству в НАТО гарантии безопасности, – глава МИД Германии
- Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, похожие на членство в НАТО.
- Вадефуль подчеркнул важность привлечения широкого круга государств и добавил, что это не будет представлять угрозы для России.
В воскресенье, 24 августа, во время Дня открытых дверей правительства Германии министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль поделился своими ожиданиями относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Они якобы должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.
Но для России это не будет представлять никакой угрозы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Что заявил Вадефуль?
По словам главы немецкого МИД, в случае достижения мирного соглашения Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, "которые очень близки к тому, что означает членство в НАТО".
Вадефуль надеется, что настаивание на именно таких гарантиях сможет убедить и Владимира Путина. Более того, для России это не будет представлять никакой угрозы.
Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (украинские территории – 24 Канал) будут в безопасности,
– подчеркнул немецкий министр.
Он надеется на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности в послевоенный период. По мнению дипломата, участников нужно искать и за пределами Европы, в частности привлечь США.
Обратите внимание! По данным Вадефуля, готовность поддержать Украину выразили около 30 государств, среди которых даже Япония.
Мирный договор с Россией не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Киеву, а "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- По данным Bloomberg, членство Украины в ЕС могло бы стать важным элементом послевоенных гарантий, поскольку он имеет более строгие формальные обязательства в обороне, чем НАТО. Речь идет о пункте, изложенном в статье 42.7.
- Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос размещения войск в Украине – сфера международной политики. Поэтому в НАТО это якобы вообще не обсуждали, "даже вскользь".
- Зато премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что главная гарантия безопасности Украины – это ее сильное войско. Речь идет о вооружении, обучении и выносливости.