"Это ложь": Рубио резко ответил на слова Зеленского об ультиматуме США по гарантиям безопасности
- Марко Рубио опроверг заявления Зеленского о требованиях США по выводу ВСУ с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
- Рубио подчеркнул, что гарантии безопасности не связаны с территориальными уступками и война в Украине не является войной США, но Вашингтон оказывает наибольшую поддержку.
Госсекретарь США Марко Рубио резко опроверг слова Владимира Зеленского о якобы требованиях Вашингтона по выводу ВСУ с Донбасса. Он заявил, что США не ставили Украине никаких условий в обмен на гарантии безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных условий со стороны США в обмен на гарантии безопасности не соответствуют действительности. Об этом Рубио заявил во время пресс-конференции.
Что заявил Рубио о гарантиях безопасности?
По словам Рубио, Вашингтон не выдвигал Украине никаких требований по выводу войск с Донбасса. Он подчеркнул, что утверждение о таких условиях является "ложью" и вызывают у него разочарование.
Американский чиновник объяснил, что во время обсуждений речь шла лишь о том, что гарантии безопасности не могут вступить в силу до завершения войны. При этом это не было связано с требованиями территориальных уступок.
Это не было условием, что гарантии возможны только в случае отказа от территорий. Я не знаю, почему звучат такие заявления. Это неправда,
– подчеркнул Рубио.
Также во время встречи G7 он отметил, что война в Украине не является войной США, однако именно Вашингтон оказал наибольшую поддержку среди всех стран. По его словам, этот вопрос еще потребует оценки со стороны американского руководства в будущем.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. Он отметил, что Вашингтон давит на Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке, но украинский лидер подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины после окончания войны?
На днях, в Майами состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, где обсуждали усиление гарантий безопасности для Украины. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что обсуждали четыре темы. В частности, стороны также обсудили возможное участие США в обмене пленными и более широкие геополитические темы.
Пентагон также сообщал, что администрация Трампа ведет переговоры с Россией и Украиной для обеспечения мира и надежных гарантий безопасности. Помощник министра обороны США Даниэль Циммерман подчеркнул важность предоставления Киеву гарантий безопасности на фоне военной угрозы со стороны России и ее сотрудничества с другими странами.
Кроме того, Украина считает, что с новыми гарантиями безопасности нужно избежать ошибок Будапештского меморандума. Будущий документ о гарантиях безопасности для Украины должен быть юридически однозначным и ратифицированным Конгрессом США.