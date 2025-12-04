"Это достаточно серьезная вещь": премьер Финляндии ответил, предоставит ли страна гарантии безопасности
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна не готова предоставлять Украине гарантии безопасности. В то же время Финляндия может принять участие в организации мероприятий по безопасности – этот шаг отличается от предоставления формальных гарантий.
Предоставит ли Финляндия гарантии безопасности?
Петтери Орпо дал совместную пресс-конференцию со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном. У политиков спросили, получили ли они детали относительно гарантий безопасности, которые предлагают Соединенные Штаты, и действительно ли они похожи на статью 5 НАТО.
В ответ премьер-министр Финляндии заявил, что его страна не получала никаких подробностей или конкретного предложения по гарантиям безопасности.
Гарантии безопасности – это достаточно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности,
– подчеркнул он.
Министр пояснил, что эти вещи "имеют разное значение".
По словам Орпо, фактические будущие гарантии безопасности для Украины будут определять крупные европейские страны и Соединенные Штаты.
После того как в СМИ впервые появился 28-пунктный план мирных предложений США, в нем прямо упоминалась Финляндия как одно из возможных государств-гарантов безопасности. Впоследствии документ доработали и обновили, однако Орпо отметил, что ему до сих пор неизвестно, почему Финляндия вообще была включена в проект.
Мы не имели никаких обсуждений по этому вопросу,
– подытожил Петтери Орпо.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
Президент Франции Эммануэль Макрон 1 декабря заявил, что участники "коалиции решительных" завершили подготовку по гарантиям безопасности для Украины. Теперь ожидаются обсуждения с США.
По словам Макрона, параллельно планируются консультации с Россией, чтобы американские чиновники получили ясность относительно готовности Кремля к мирному урегулированию.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость прочных гарантий безопасности для Украины, чтобы избежать третьего вторжения России и срыва договоренностей.