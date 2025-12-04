"Це досить серйозна річ": прем'єр Фінляндії відповів, чи надасть країна гарантії безпеки Україні
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна не готова надавати Україні гарантії безпеки. Водночас Фінляндія може взяти участь в організації безпекових заходів – цей крок відрізняється від надання формальних гарантій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Читайте також Росія може готувати пастку: політолог назвав 2 важливі ознаки наближення миру
Чи надасть Фінляндія гарантії безпеки?
Петтері Орпо дав спільну пресконференцію зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. У політиків запитали, чи отримали вони деталі щодо гарантій безпеки, які пропонують Сполучені Штати, і чи дійсно вони схожі на статтю 5 НАТО.
У відповідь прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що його країна не отримувала жодних подробиць або конкретної пропозиції щодо гарантій безпеки.
Гарантії безпеки – це досить серйозна річ. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з організацією безпеки,
– підкреслив він.
Міністр пояснив, що ці речі "мають різне значення".
За словами Орпо, фактичні майбутні гарантії безпеки для України визначатимуть великі європейські країни та Сполучені Штати.
Після того як у ЗМІ вперше з'явився 28-пунктний план мирних пропозицій США, у ньому прямо згадувалася Фінляндія як одна з можливих держав-гарантів безпеки. Згодом документ доопрацювали й оновили, однак Орпо зазначив, що йому досі невідомо, чому Фінляндія взагалі була включена до проєкту.
Ми не мали жодних обговорень щодо цього питання,
– підсумував Петтері Орпо.
Гарантії безпеки для України: останні новини
Президент Франції Еммануель Макрон 1 грудня заявив, що учасники "коаліції рішучих" завершили підготовку щодо гарантій безпеки для України. Тепер очікуються обговорення зі США.
За словами Макрона, паралельно плануються консультації з Росією, щоб американські чиновники отримали ясність щодо готовності Кремля до мирного врегулювання.
Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності міцних гарантій безпеки для України, щоб уникнути третього вторгнення Росії та зриву домовленостей.