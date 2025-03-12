Макрон призвал союзников начать планирование гарантий безопасности для Украины, – Le Figaro

Лидер Франции Эммануэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже 11 марта призвал перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Макрон призвал начать разрабатывать план гарантий безопасности для Украины

На встрече в Париже Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разрабатывать "план для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

Французский президент добавил, что "в связи с ускорением мирных переговоров" необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможным "прочный и длительный мир".

Указано, что участники встречи согласились с тем, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".

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Напомним, в Париже собрались начальники генштабов 34 стран для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Указывалось, что там обсуждали возможные форматы военной помощи, подготовки украинских военных, а также долгосрочные обязательства по безопасности. По словам участников встречи, ключевой целью является укрепление обороноспособности Украины и развитие эффективной системы гарантий безопасности.