Макрон призвал союзников начать планирование гарантий безопасности для Украины, – Le Figaro
- Эммануэль Макрон призвал союзников начать планирование гарантий безопасности для Украины.
- Это произошло во время встречи с начальниками штабов в Париже 11 марта.
Лидер Франции Эммануэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже 11 марта призвал перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.
Смотрите также "Замечательный прорыв": как мировые лидеры отреагировали на переговоры Украины и США
Макрон призвал начать разрабатывать план гарантий безопасности для Украины
На встрече в Париже Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разрабатывать "план для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.
Французский президент добавил, что "в связи с ускорением мирных переговоров" необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможным "прочный и длительный мир".
Указано, что участники встречи согласились с тем, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".
Смотрите также В Париже военные из более 30 стран обсудят создание международных сил безопасности
Напомним, в Париже собрались начальники генштабов 34 стран для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.
Указывалось, что там обсуждали возможные форматы военной помощи, подготовки украинских военных, а также долгосрочные обязательства по безопасности. По словам участников встречи, ключевой целью является укрепление обороноспособности Украины и развитие эффективной системы гарантий безопасности.