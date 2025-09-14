Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что гарантии безопасности, которые партнеры готовы предоставить по состоянию на сейчас, могут не помочь в случае повторного вторжения. То есть ни одна из сторон-гарантов не готова в случае необходимости воевать с Россией.

Об этом заявил глава польского МИД, выступив на Ялтинской европейской стратегии в Киеве 13 сентября, передает 24 Канал.

Почему гарантии безопасности могут не сработать?

Радослав Сикорский отметил, что желающих гарантировать Украине настоящую безопасность в виде отправки войск фактически нет.

То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине – мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих,

– сказал Сикорский.

Поэтому, по мнению польского министра иностранных дел, страны должны не вести переговоры о гарантиях безопасности, а сосредоточиться на военной помощи Украине. По его словам, партнеры должны начать поиск денег для Украины на 2026 и 2027 годы.

Чиновник также добавил, что все гарантии безопасности для Украины утверждены в Будапештском меморандуме.

Напомним! Будапештский меморандум – это международное соглашение 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией. Оно предусматривало обмен ядерного арсенала на гарантии ее независимости, суверенитета и защиты границ. Подписанты обязались уважать территориальную целостность Украины, воздерживаться от угрозы силой или экономического давления.

С мнением Радослава Сикорского не согласился заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он уверен, что возможные гарантии безопасности от партнеров будут на самом деле действенны.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины, которые обсуждаются сейчас?