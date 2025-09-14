Нет желающих воевать с Россией: Сикорский сомневается в действенности гарантий безопасности
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что гарантии безопасности, которые партнеры готовы предоставить по состоянию на сейчас, могут не помочь в случае повторного вторжения. То есть ни одна из сторон-гарантов не готова в случае необходимости воевать с Россией.
Об этом заявил глава польского МИД, выступив на Ялтинской европейской стратегии в Киеве 13 сентября, передает 24 Канал.
Почему гарантии безопасности могут не сработать?
Радослав Сикорский отметил, что желающих гарантировать Украине настоящую безопасность в виде отправки войск фактически нет.
То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине – мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих,
– сказал Сикорский.
Поэтому, по мнению польского министра иностранных дел, страны должны не вести переговоры о гарантиях безопасности, а сосредоточиться на военной помощи Украине. По его словам, партнеры должны начать поиск денег для Украины на 2026 и 2027 годы.
Чиновник также добавил, что все гарантии безопасности для Украины утверждены в Будапештском меморандуме.
Напомним! Будапештский меморандум – это международное соглашение 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией. Оно предусматривало обмен ядерного арсенала на гарантии ее независимости, суверенитета и защиты границ. Подписанты обязались уважать территориальную целостность Украины, воздерживаться от угрозы силой или экономического давления.
С мнением Радослава Сикорского не согласился заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он уверен, что возможные гарантии безопасности от партнеров будут на самом деле действенны.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины, которые обсуждаются сейчас?
Президент Владимир Зеленский рассказал, что 26 стран из "Коалиции желающих" согласились гарантировать Украине безопасность. Каждая из них предоставит свою поддержку и защиту в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию и вооружение. Помогать будут страны Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Украинский лидер также заявил, что базовый документ о гарантиях безопасности для Украины почти готов. Сейчас согласовываются его детали с партнерами.
Политолог Олег Лесной отметил, что Европа должна также действовать в направлении принуждения российского диктатора Владимира Путина. По его словам, когда глава Кремля будет бояться, что его империя упадет или с ним что-то произойдет, то он будет вынужден действовать для мира.