Дональд Трамп заявил, что США станут частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины. Впрочем, американцы и в дальнейшем не планируют отправлять собственные войска в Украину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о гарантиях безопасности от США?

Президент США сообщил европейским лидерам, что Америка станет частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины, чтобы сдержать возможное будущее нападение России. На этом, в частности, настаивает Киев.

США и в дальнейшем не планируют отправлять собственные войска в Украину, и некоторые чиновники, в частности министр обороны Пит Гегсет, скептически относятся к участию в послевоенных гарантиях безопасности,

Трамп настаивает на мирном соглашении, но Москва и Киев остаются далекими от компромисса по контролю над территориями и гарантий безопасности. Путин требует, чтобы гарантии включали Россию, что для Украины неприемлемо.

В свою очередь, Вашингтон уже поставляет Украине комплексы Patriot, но послевоенная поддержка может включать американские самолеты, логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.

Согласно предварительным планам:

предусмотрена демилитаризованная зона, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы;

украинские войска, вооруженные и обученные НАТО, будут обеспечивать вторую линию обороны;

европейская сила сдерживания разместится глубже в Украине, а США будут поддерживать с тыла.

Какие последние заявления политиков о гарантиях безопасности для Украины?