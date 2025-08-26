США готовы предоставить Украине гарантии безопасности без ввода войск после войны, – FT
- США готовы стать частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины, но не планируют отправлять войска.
- Послевоенная поддержка может включать поставки самолетов, логистику и наземные радары для обеспечения безопасности.
- Планы предусматривают демилитаризованную зону, украинские войска, подготовленные НАТО, и европейскую силу сдерживания.
Дональд Трамп заявил, что США станут частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины. Впрочем, американцы и в дальнейшем не планируют отправлять собственные войска в Украину.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Что известно о гарантиях безопасности от США?
Президент США сообщил европейским лидерам, что Америка станет частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины, чтобы сдержать возможное будущее нападение России. На этом, в частности, настаивает Киев.
США и в дальнейшем не планируют отправлять собственные войска в Украину, и некоторые чиновники, в частности министр обороны Пит Гегсет, скептически относятся к участию в послевоенных гарантиях безопасности,
– пишут в издании.
Трамп настаивает на мирном соглашении, но Москва и Киев остаются далекими от компромисса по контролю над территориями и гарантий безопасности. Путин требует, чтобы гарантии включали Россию, что для Украины неприемлемо.
В свою очередь, Вашингтон уже поставляет Украине комплексы Patriot, но послевоенная поддержка может включать американские самолеты, логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.
Согласно предварительным планам:
- предусмотрена демилитаризованная зона, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы;
- украинские войска, вооруженные и обученные НАТО, будут обеспечивать вторую линию обороны;
- европейская сила сдерживания разместится глубже в Украине, а США будут поддерживать с тыла.
Какие последние заявления политиков о гарантиях безопасности для Украины?
Премьер-министр Норвегии рассматривает возможность предоставить Украине гарантии безопасности в сотрудничестве с союзниками. После достижения мирного соглашения, по словам Йонаса Гара Стере, гарантии должны обеспечить, что война не вернется в Украину.
Дональд Трамп считает, что у союзников не будет трудностей с реализацией гарантий безопасности в случае, если Киеву и Москве удастся договориться о мире. Также он подчеркнул, что США "больше не будут давать Украине никаких средств".
Министр иностранных дел Бельгии заявил, что его страна готова присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине после объявления прекращения огня. "Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить", – заметил он.