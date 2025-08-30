Возможно, мы что-то сделаем, – Трамп о гарантиях безопасности для Украины
- Трамп заявил, что не будет отправлять войска США в Украину, но выступает за гарантии безопасности для Киева, в частности с возможностью воздушной поддержки.
- Он также отметил, что трехсторонние переговоры с его участием должны состояться, хотя двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным может не состояться.
Президент США Дональд Трамп повторил свою позицию, что не будет отправлять американские войска в Украину, но выступил за гарантии безопасности для Киева.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для The Daily Caller.
Что заявил Трамп о гарантиях безопасности?
На вопрос, рассматривают ли США возможность отправки американских солдат, Дональд Трамп ответил отрицательно. В то же время он сказал, что готов помочь с гарантиями, даже если это потребует воздушной поддержки.
Возможно, мы что-то сделаем. Смотрите, я хотел бы, чтобы этот вопрос решился. Это не наши солдаты, но каждую неделю погибает от 5 до 7 тысяч людей, в основном молодых. Если я смогу это остановить, и при этом то и дело будет летать наш самолет, то, преимущественно, этим будут заниматься европейцы, но мы... мы бы им помогли. Они, знаете, в определенной степени в этом нуждаются, и мы помогли бы, если бы удалось чего-то достичь,
– заявил президент США.
Также в интервью американский президент отметил, что хоть двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может не быть, трехсторонние переговоры, с участием самого Дональда Трампа, должны состояться.
Какие гарантии рассматривает Вашингтон?
The Telegraph сообщало о появлении данных о том, что Соединенные Штаты могут отправить в Украину свои частные военные фирмы. Предположительно, это будут подрядчики, которые помогут возводить фортификации и не только.
В Financial Times писали, что Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в Украине после окончания войны. Этим президент США поддержал предложение, выдвинутое Владимиром Путиным.
Также отмечали, что США готовы предоставить Украине разведданные и контроль за ситуацией на фронте в рамках любого западного плана безопасности. Также Вашингтон планирует присоединиться к созданию щита ПВО.