США выдвинули Украине ультиматум по гарантиям безопасности, – Politico

Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности подобные тем, которые она получила бы в рамках НАТО. Предложение содержит скрытый ультиматум: либо Киев соглашается сейчас, либо следующий вариант будет значительно менее щедрым.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Нардеп Костенко честно сказал, почему Украине не выгодно идти на переговоры с РФ сейчас

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

Журналисты объяснили, что новое предложение является самым сильным и четким обещанием безопасности, которое администрация Дональда Трампа выдвинула для Украины, однако оно содержит скрытый ультиматум: или Киев соглашается сейчас, или следующий вариант будет значительно менее щедрым.

Гарантии безопасности "вроде статьи 5" появилась на фоне марафонских переговоров специального посланника Стива Уиткоффа, зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также украинских и европейских чиновников в Берлине, где Вашингтон пытается склонить Киев к принятию условий, которые должны положить конец войне.

Мы считаем, что в окончательном соглашении Россия примет все эти условия, которые позволят существование сильной и свободной Украины. Россия в рамках финального соглашения дала понять, что открыта к вступлению Украины в ЕС,

– говорит один из американских чиновников.

Другой чиновник отметил, что украинская делегация была приятно удивлена готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и вынести их на ратификацию Конгресса, чтобы они действовали и после завершения его президентского срока.

Недавние переговоры в Берлине, по словам чиновников, касались конкретных территориальных вопросов и сейчас прорабатывается, но еще не финализировано, предложение по совместному контролю России и Украины над Запорожской атомной электростанцией с доступом каждой стороны к половине производимой ею электроэнергии.

В то же время американские чиновники преимущественно избегали деталей относительно того, как планируют преодолеть другие разногласия в территориальных вопросах. Они заявили, что оставили Зеленскому идеи для размышлений относительно возможных решений.

Мирный процесс по Украине: что известно?