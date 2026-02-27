Третья мировая неизбежна? Интервью экс-спикера НАТО о Путине, "гарантиях" Трампа и переговорах

Россия не меняет свои максималистские требования и тянет время на переговорах, ожидая уступок только со стороны Украины. В частности, настаивает на выборах во время войны, что противоречит Конституции Украины. В то же время США отказываются от реального давления на Россию, а Дональд Трамп в одном из своих заявлений сказал, что именно Владимир Зеленский должен чувствовать давление и идти на уступки.

Бывший представитель НАТО Джейми Ши в интервью 24 Каналу отметил, что без серьезного экономического давления Россия не пойдет на уступки, поэтому здесь должна сыграть свою роль Европа. Больше о переговорах, что кроется за предложением свободной экономической зоны на Донбассе и насколько мир близок к глобальной войне – читайте далее в материале.

Что скрывается за предложением "свободной зоны" на Донбассе?

Россия выдвинула идею временного международного управления Украиной якобы под мандатом ООН. Это серьезное дипломатическое предложение или современная интерпретация колониального мышления, замаскированная под механизм урегулирования конфликта?

Дьявол, как любят повторять дипломаты, кроется в деталях, и одно можно сказать точно – Украина не может уступить суверенитет над территорией, которую она сейчас контролирует. Это территория Украины, а не ООН и, более того, не России.

Поэтому любые договоренности о своеобразных свободных зонах на границе, в частности на Донбассе, должны сохранять принцип украинского суверенитета и не превращаться в прикрытие для постепенной оккупации или аннексии со стороны России, в частности через развертывание российских вооруженных или полицейских сил, как это произошло в Крыму в 2014 году.

Итак, хотя украинцы, очевидно, стремятся сохранять хорошие отношения с США и не отвергать такую идею с порога как возможный компромисс на пути к прекращению огня и мирному соглашению, Украине, безусловно, следует действовать с большой осторожностью.

Любая подобная договоренность, оставляющая статус украинской территории в определенной степени неопределенным или передающая его под международную администрацию, должна быть подкреплена чрезвычайно жесткими гарантиями безопасности. В частности, со стороны США. Чтобы, как я уже отмечал, это не стало лишь прикрытием для скрытой постепенной аннексии со стороны России.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, однако эта идея существует уже давно. Тот факт, что этот вопрос до сих пор не был четко согласован между США и Украиной в контексте переговоров с Россией, дает основания считать, что с украинской точки зрения на столе пока нет удовлетворительного технического или политического решения.

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что реализация идеи свободной экономической зоны на Донбассе под вопросом из-за различных подходов сторон. Он отметил, что создание такой зоны возможно только на паритетных условиях и с гарантиями безопасности. Поэтому Россия должна быть готова идти на компромиссы.

Обсуждается ли идея международного управления где-то за пределами России? От европейских партнеров мы не слышали ничего подобного – поэтому почему Украина вообще должна рассматривать возможность согласиться на такой вариант?

Украина должна быть очень осторожной. Посмотрите на Сектор Газы: там действовало перемирие, хотя оно оставалось крайне хрупким и нестабильным на протяжении последних 6 месяцев. В то же время в Газе нет международной администрации и до сих пор не сформированы полноценные силы безопасности.

За полгода существенных сдвигов не произошло. Потому что выдвигать идеи вроде международной администрации легко, однако найти людей, готовых их реализовывать, привлечь силовые ресурсы, обеспечить финансирование и эффективное управление – это совсем другая история.

Итак, нам нужно убедиться, что все договоренности, зафиксированы на бумаге во время дипломатических переговоров, действительно подлежат точному выполнению и не будут искажены при реализации. Что касается того, кто будет осуществлять международное управление, пока это совсем неясно. Очевидно, как я уже отмечал, это должно быть связано с надежными гарантиями безопасности для Украины.

И я не уверен, что в настоящее время ООН способна на такое управление или способна обеспечивать те гарантии безопасности, которые будут нужны. В то же время я уверен, что эти идеи нравятся России, ведь, очевидно, с позиции Путина, если он сейчас теряет 30 – 35 тысяч солдат за каждый квадратный километр украинской территории, которую ему удается захватить, возможность получить территорию через переговоры без потерь выглядит для него очень привлекательной.

Считаю, что эта идея нравится России, но это не главное. Ключевой вопрос – соответствует ли она интересам Украины и, совместима ли с нерушимым суверенитетом Украины над собственной территорией.

Или прогресс в мирных переговорах заблокирован структурно, или Россия намеренно затягивает процесс, чтобы изменить расстановку сил и выиграть время?

Как я только что сказал, я считаю, что Россия сознательно тянет время. Путин, Лавров и другие представители российского руководства не изменили своих максималистских требований ни на йоту. Они настаивают, чтобы все уступки были со стороны Киева, в частности продвигают идею проведения выборов во время долгой войны, что противоречит Конституции Украины.

И снова мы видим, как президент Трамп мечется из стороны в сторону и на этой неделе в ряде своих заявлений дает понять, что именно президент Зеленский должен чувствовать давление и идти на уступки. Я считаю, что европейцам крайне необходимо вмешаться в эти мирные переговоры, чтобы обеспечить Киеву большую поддержку в этом вопросе. Также, на мой взгляд, очевидно, что Россия не пойдет на серьезные уступки, пока не почувствует значительного давления из-за санкций.

В Мюнхене много говорили об усилении мер против теневого флота нефтяных танкеров России. Сейчас Россия до сих пор эксплуатирует около тысячи танкеров в открытом море. В последнее время появляются определенные позитивные сигналы: Великобритания, Франция и США все активнее подключаются к контролю этих судов. Страны Балтики также принимают участие. Кроме того, происходят изменения в европейском законодательстве, позволяющие проводить более жесткую политику.

Но на прошлой неделе Дания сообщила, что в течение одного месяца 400 российских танкеров прошли через Датский пролив из Балтийского в Северное море. Эта деятельность продолжается, поэтому нужны дополнительные виды санкций.

Обратите внимание! Россия продолжает продавать нефть в обход санкций. За январь из страны-агрессора вывезли более 14 миллионов баррелей нефти. Только в Китай танкеры российского теневого флота совершили 51 рейс, вывезли почти 5 миллионов баррелей нефти. А вот поставки в Индию в январе уменьшились.

Дискуссия продолжается, но пока мы не увидим решительных действий по существенному ограничению способности России финансировать войну через продажу нефти и другие виды экономической деятельности, Кремль, хоть и теряет много солдат, не почувствует себя загнанным в угол и не испытает достаточного финансового давления, чтобы сократить потери и остановить конфликт.

Я считаю, что существует много других стратегических мер, которые нужно внедрить, чтобы Россия действительно начала серьезно вести переговоры. И, конечно, другая сторона этого – усиление поставок средств противовоздушной обороны, дальнобойной артиллерии и совместного производства дронов.

Все это помогает украинской армии не терять территорию, продолжать наносить России большие потери и убедить ее, что она достигла в Украине максимально возможного результата за любую приемлемую цену. Имею в виду, что Путин сейчас считает, будто может мириться с миллионом потерь и продолжать войну, но если потерь будет полтора или более двух миллионов, этот расчет в глазах Кремля, возможно, изменится.

Поэтому существует много других мер, которые нужно внедрить, чтобы, так сказать, создать для России положительные стимулы к переговорам. Переговоры ведутся, но пока не будет решительных действий, я считаю, что Путин будет продолжать тянуть время – такой мой ответ.

"Очень "любезно" со стороны Путина": о выборах в Украине

Почему Украина должна верить России о прекращении огня во время выборов и почему США сейчас настаивают на их проведении?

Итак, мы получили заявление от президента Дональда Трампа, но интересно, что Марко Рубио почти не касался темы Украины в своей речи в Мюнхене и не повторял позицию администрации ни в речи, ни во время других двусторонних встреч. Его короткая встреча с Зеленским была посвящена тому, что выборы, по его мнению, должны состояться немедленно, но это нереалистично.

В военное время провести выборы невозможно. В моей стране, Великобритании, национальное правительство существовало с 1940 по 1945 год, однако выборы состоялись только после поражения Гитлера и завершения Второй мировой войны. И именно так должно происходить в подобных обстоятельствах.

Нужна надлежащая система регистрации избирателей. Необходимо, чтобы все 6 – 7 миллионов украинцев, вынужденных бежать за границу, были зарегистрированы и имели возможность участвовать. Нужна полноценная избирательная кампания. И очень "любезно" со стороны Путина предлагать прекратить бомбардировки только на сутки во время голосования. Даже если бы кто-то ему поверил, это не были бы настоящие выборы.

Важно! Издание Politico писало, что Украина изучает вариант внедрения электронного голосования, чтобы свой голос на выборах могли отдать граждане, находящиеся за рубежом или на оккупированных территориях. Однако экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Мегера объяснил, что в ближайшие 5 – 10 лет это невозможно.

Выборы – это также кампания, которая длится несколько недель, во время которой люди могут свободно путешествовать по городам и селам и проводить митинги. Кто бы решился организовывать митинг с несколькими сотнями людей, если существует реальная угроза российского обстрела в этот период? Это было бы совершенно невозможно и совершенно немыслимо.

На мой взгляд, президент Зеленский был достаточно решительным в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, категорически выступая против идеи проведения выборов во время долгой войны.

И поэтому российский аргумент о том, что выборов якобы не было и что президент Зеленский каким-то образом не является легитимным лидером Украины, является полной чушью. Россияне и в дальнейшем будут использовать такие утверждения, особенно если считают, что Трамп может их поддержать. Однако Украина и Европа на Мюнхенской конференции дали чрезвычайно четкий ответ на этот счет.

О гарантиях безопасности для Киева

Одним из ключевых результатов обсуждений в Мюнхене стала возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США на 15 лет. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что Киев хочет гарантий на 35 – 50 лет. Является ли это реалистичным в рамках нынешней политической системы США?

В НАТО Соединенные Штаты уже почти 80 лет предоставляют гарантии безопасности Европе, и это продолжается до сих пор. То есть такие договоренности могут быть долгосрочными, когда страна становится частью демократического сообщества с перспективой развития. В то же время членство Украины в ЕС пока не конкретизировано – на Мюнхенской конференции никто с европейской стороны не назвал четкой даты вступления.

Конечно, продолжительность этих гарантий безопасности зависит от конкретной ситуации: насколько большой будет российская угроза, как долго она продлится, насколько самодостаточной будет Украина со своей армией в будущем, но с учетом того, что Украина станет частью ЕС.

В Мюнхене Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, призвала Евросоюз разработать собственную гарантию безопасности для государств-членов в соответствии со статьей 42.7 Лиссабонского договора, которая это предусматривает. Очевидно, Украине также нужна постоянная гарантия безопасности. Такую же, которую сейчас ЕС и НАТО предоставляют всем своим государствам-членам.

15 лет могут быть приемлемым сроком, учитывая то, на что готовы согласиться американцы, особенно чтобы Конгресс США одобрил это и Штаты полностью участвовали в первой фазе. Я считаю, что это важно для сдерживания Москвы. В то же время в долгосрочной перспективе такая гарантия безопасности должна оставаться прежде всего европейским делом.

Конечно, желательно иметь определенную поддержку США, как в НАТО, но, по сути, это должна быть ответственность Европы. И поэтому, на мой взгляд, стоит обсудить, возможно, начальное 15-летнее соглашение, с последующим переходом к другой модели, которая предусматривала бы участие НАТО и ЕС в соответствии со статьей 42.7, а также присутствие европейских войск в Украине на длительный срок. В то же время это должно стать постоянным механизмом, как предусматривает европейская интеграция для своих государств-членов.

Согласится ли Россия на мирное соглашение с обязательными гарантиями безопасности для Украины, и должно ли это быть предметом переговоров, или можно просто иметь гарантии без консультаций с Москвой?

Безусловно, как я уже отмечал ранее, мы не можем полагаться на гарантии вроде Будапештского меморандума или подобные подходы из прошлого, потому что мы знаем, что Путин их не уважает, поэтому это исключено.

Нужны гарантии безопасности, которые будут эффективно сдерживать Россию от будущих атак, четко показывая, что любое нарушение мирного соглашения со стороны России встретит решительный ответ, включая военный. Это предусмотрено в нынешнем, так сказать, трехэтапном плане реагирования, который совместно разработали США, Украина и европейские страны.

Это должно предусматривать мощную украинскую армию, численность которой не будет ограниченной – не менее 800 тысяч военнослужащих, с резервами и другими видами вооружения, которыми Украина способна распоряжаться. Это соответствует европейским интересам, ведь никто не заинтересован в слабых гарантиях безопасности, которые могут привести к новому вторжению России и вернуть нас в тот же цикл помощи Украине, вооружения и вмешательств, который уже пережито.

Мы должны решительно вырваться из этого сценария, из этого синдрома. Поэтому если Россия и в дальнейшем будет говорить "нет", то Запад должен сопротивляться и делать это очень решительно. Ведь после холодной войны Кремль не хотел предоставлять странам Восточной Европы право быть членами НАТО. А президент России Борис Ельцин тогда угрожал всевозможными репрессиями, если им будут предоставлять перспективу членства в НАТО.

Но Запад остался при своем, был твердым в своих стремлениях относительно того, что необходимо для европейской безопасности, и противостоял этому. Это именно та сфера, которая не подлежит обсуждению. И Соединенные Штаты, и европейцы, и Украина должны быть максимально четкими и решительными, оказывая давление на Москву, чтобы она поняла, что мирного соглашения в Украине не будет без этих гарантий безопасности.

Конечно, Кремль умеет угрожать, блефовать и говорить "только через наш труп". Они всегда так действуют. Но посмотрите на 1990-е годы: тогда твердость и единство Запада окупились, и страны Восточной Европы получили необходимые военные гарантии безопасности.

Насколько реальна третья мировая война?

Опрос в Politico показал, что западное сообщество все больше считает, что приближается глобальная война. Согласно этому опросу, большинство в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии считает, что мир становится все более опасным и третья мировая война, вероятно, начнется в течение следующих пяти лет. На каком этапе эскалации мы находимся, и показала ли Мюнхенская конференция готовность Запада к новым угрозам?

Сегодня мы живем в более опасном мире, но это не делает будущую глобальную войну неизбежной. История 30-х годов показывает, что бездействие перед повторной оккупацией Рейнской области Гитлером в 1936 году, аннексией Австрии в 1938-м, вторжением в Чехословакию в 1939-м и последующим нападением на Польшу имело серьезные последствия.

Отказ занять четкую позицию лишь поощрял диктаторов считать, что они могут оставаться безнаказанными, а демократии – слабые. Мы попали в войну 1939 – 1940 годов главным образом из-за ошибки, не убедив авторитарных лидеров в серьезности наших намерений. И сегодня многие понимают, что Украина – это своего рода "Рейнская область ХХІ века", ведь то, как завершится этот конфликт, в значительной степени определит, произойдет ли глобальная война.

Если Украина выживет как независимое и суверенное государство с надлежащими гарантиями безопасности, а Путин будет признан побежденным, тогда не только Россия, но и многие другие авторитарные режимы в мире будут очень осторожными перед будущей агрессией, ведь увидят, что подобные действия не срабатывают и за них приходится платить очень высокую цену.

Стоит внимания! В России целенаправленно формируют новое поколение детей, для которых война и насилие должны стать нормой. Кремль имеет сеть структур, через которые закладывает в сознание молодежи культивирование силы, покорности и готовности участвовать в будущих войнах. Больше о сети этих структур и кто за ними стоит – читайте по ссылке.

Итак, Украина важна не только для самих украинцев, но и для безопасности всех стран-членов НАТО. Украина не проигрывает войну и ежедневно демонстрирует способность противостоять агрессору. Россия – слабая страна по сравнению с Европой и НАТО с точки зрения военных расходов и экономического развития. У нее есть уязвимые места, и нам нужно прекратить считать россиян непобедимыми и начать гораздо эффективнее использовать их слабые стороны, чем делали раньше.

Поэтому я считаю, что Украина демонстрирует не только опасность, но и возможности для решительной политики, которая не позволит допустить худшего, и снова утвердит верховенство международного порядка, основанного на правилах.

После четырех лет войны эти возможности остаются такими же сильными, как и в феврале 2022 года, когда Путин начал второе наступление на Украину. Ничего не потеряно, и еще можно действовать, но для этого нужно твердое лидерство, чтобы снизить риски и использовать имеющиеся возможности.