Хегсет не уведомлял Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, – CNN

Министр обороны США Пит Хегсет не информировал Белый дом о своем решении приостановить поставки оружия Украине. Это вызвало в Белом доме растерянность с тем, как надо объяснять этот шаг.

Об этом сообщили пять источников, которые знакомы с ситуацией. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Хегсет самостоятельно решил приостановить помощь Украине

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки оружия в Украину, не предупредив об этом Белый дом, что вызвало внутреннюю путаницу и волну вопросов в администрации Дональда Трампа.

Решение Хегсета стало неожиданностью для ключевых фигур, включая президента, который во вторник публично заявил, что не санкционировал приостановление. Во время заседания Кабинета министров Трамп отметил, что США будут продолжать поставлять оборонительное оружие Украине, а на вопрос, кто инициировал паузу, ответил: "Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?"

Это уже вторая подобная ситуация в этом году – похожее решение Хегсет принимал и в феврале, однако тогда его быстро отменили. На этот раз пауза длилась несколько дней, пока сам Трамп не объявил о возобновлении поставок.

Пауза также застала врасплох спецпосланника США в Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, который является советником Трампа по вопросам нацбезопасности. Оба узнали о решении из сообщений СМИ.

Это фактически подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, которая на вопрос о том, уведомила ли Хегсет Белый дом перед тем, как одобрить приостановление поставок, ответила, что Пентагон провел проверку, "чтобы обеспечить соответствие всей поддержки, которая предоставляется всем иностранным государствам, интересам Америки". Она добавила, что Трамп "принял решение продолжать предоставлять оборонительное оружие Украине, чтобы помочь остановить убийства в этой жестокой войне, над которой, по словам Пентагона, они активно работают". Также она подчеркнула, что президент США полностью доверяет Минобороны.

Трамп приказал Хегсету возобновить помощь Украине

Вскоре после того, как на прошлой неделе Трамп узнал о паузе, он приказал Хегсету возобновить поставки по крайней мере части боеприпасов, в частности, ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Решение об остановке поставок оружия Украине было принято после того, как Трамп в прошлом месяце попросил Хегсета оценить запасы американского оружия. Иран и Израиль бомбили друг друга, и Трамп хотел быть уверенным, что американские войска в регионе имеют достаточно боеприпасов для самозащиты в случае необходимости.

Трамп не говорил Хегсету прекращать военную помощь Киеву, такая рекомендация поступила от заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби.

Политика "Европа превыше всего" – это не то, что нужно Америке в это чрезвычайно опасное время. Нам нужно сосредоточиться на Китае и Азии – однозначно,

– написал Колби в X прошлого года.

Колби предоставил свои рекомендации заместителю министра обороны Стиву Файнбергу, который одобрил этот шаг, в частности из-за своих давних опасений, что оборонная промышленность не движется достаточно быстро, чтобы пополнить запасы США. Хегсет дал окончательное одобрение.